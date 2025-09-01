El ganador de los $1.732 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

El Quini 6 tuvo este domingo 31 de agosto un nuevo apostador con un premio de más de 1.732 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.300.
Los resultados del sorteo N° 3.300 realizado este domingo 31 de agosto en la Lotería de Santa Fe.
El afortunado es de Neuquén y acertó los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34 en la modalidad "Revancha". Se lleva $1.732.334.688, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
Todas las demás categorías importantes quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 3 de septiembre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $4.100 millones.
26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36
El pozo de $500 millones quedó vacante.
00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42
El pozo quedó vacante con más de $2.300 millones.
08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34
Hubo un ganador de Neuquén que se lleva $1.732.334.688.
20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40
Veinte ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $13 millones cada uno.
Pozo total estimado: $4.100 millones
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
