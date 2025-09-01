El Quini 6 tuvo este domingo 31 de agosto un nuevo apostador con un premio de más de 1.732 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.300.

Se habilitó el paso Cristo Redentor y tendrá nuevo horario de atención

El mendocino que ganó $125 millones en el Quini 6: su fórmula de los números de la suerte

El afortunado es de Neuquén y acertó los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34 en la modalidad " Revancha ". Se lleva $1.732.334.688 , según lo informado por la Lotería de Santa Fe.

Todas las demás categorías importantes quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el miércoles 3 de septiembre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $4.100 millones .

26 - 30 - 28 - 22 - 21 - 36

La Segunda del Quini 6

00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42

El pozo quedó vacante con más de $2.300 millones.

La Revancha del Quini 6

08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34

Hubo un ganador de Neuquén que se lleva $1.732.334.688.

Siempre Sale del Quini 6

20 - 29 - 03 - 28 - 01 - 40

Veinte ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $13 millones cada uno.

Un trabajador rural ganó más de 18 millones de pesos en el Quini 6 El ganador de los $1.732 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Premios próximo sorteo Quini 6 - miércoles 3 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo: $680.000.000

La Segunda: $2.540.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $4.100 millones

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web El ganador de los $1.732 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.