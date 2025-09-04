4 de septiembre de 2025 - 11:35

Quién es la joven candidata a astronauta que se reunirá con Javier Milei en Estados Unidos

Noel de Castro tiene 26 años, nació en Salta, es ingeniera biomédica y está en una experiencia cautivante: busca convertirse en la primera astronauta argentina.

Noel de Castro nació en Salta y busca ser la primera astronauta de Argentina. Se reunirá con el presidente Javier Milei. Foto: captura de su perfil en Instagram.

Noel de Castro nació en Salta y busca ser la primera astronauta de Argentina. Se reunirá con el presidente Javier Milei. Foto: captura de su perfil en Instagram.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Milei uso la frecuencia policial para felicitar a Federales 

Milei uso la frecuencia policial para felicitar a Federales por el "mejor operativo de la historia" en Moreno

Por Redacción Política
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti lanzó dardos contra el gobernador Alfredo Cornejo

"Una chantada": Fernández Sagasti estalló por el archivo de su denuncia penal contra Cornejo

Por Redacción Política

Precisamente es la primera. Milei almorzará esta tarde, a las 17,30 hora de nuestro país, con una ingeniera argentina que aspira, ni más ni menos, a ser la primera astronauta argentina.

Se trata de Noel de Castro (26 años) ingeniera biomédica nacida en Salta que hizo un master en Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos y que se prepara para tener la oportunidad de ir al espacio en 2027.

"Tengo la posibilidad real de convertirme en la primera astronauta argentina", afirma De Castro, que tiene apoyo del Gobierno nacional para pelear por convertirse en integrante de un vuelo tripulado a la Estación Espacial Internacional.

San Lorenzo, la debilidad de la futura astronauta

Hincha fanática de San Lorenzo , Noel se consideraba una "nerd" en la adolescencia, debido a su gran interés por las matemáticas y la física.

Embed

La joven profesional cuenta buena parte de su historia en sus redes sociales: "Mi carrera empezó como ingeniera biomédica en las aulas de la Universidad Favaloro, donde tuve el honor de ser profesora de física cuántica por un tiempo. Cuando terminé, decidí ir directo a mi sueño: al espacio. Apliqué como bioastronauta en Florida e inicié mi maestría en ingeniera aeroespacial".

En un video reciente, De Castro ha expresado también que se siente "orgullosa" de contar con "el apoyo institucional oficial" de su país para este desafío. En efecto, la oportunidad de ir al espacio (o por lo menos ser candidata a ello) surgió de un acuerdo entre la CONAE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la empresa Axiom Space.

"Mi primera misión es ser inspiración para los jóvenes, ser el puente entre el gran potencial argentino y una industria espacial que necesita ese talento. Porque este camino se construye en equipo, como los argentinos sabemos hacer", dice también la joven en el video.

La exigente preparación que está realizando incluye capacitaciones en medicina espacial, vuelos de gravedad cero y supervivencia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad

En medio del escándalo de los audios, el Gobierno se prepara para otra derrota en Senadores: qué tratarán

Por Redacción Política
El Presidente participo del acto de cierre de LLA en Moreno y emprendió su undécimo viaje a EE.UU.

Milei suspendió su visita a Las Vegas para ver a Fátima y viajó directo a Los Ángeles: los motivos

Por Redacción Política
El Gobierno nacional oficializó este jueves el monto global de aportes estatales para financiar las campañas electorales de los partidos políticos.

Elecciones 2025: el Gobierno confirmó la exorbitante suma que repartirá entre los partidos para financiar campañas

Por Redacción Política
Los candidatos a diputados nacionales del peronismo, Emir Félix y Marisa Uceda presentes en la Expo Industrial

Con críticas al modelo económico de Milei, el peronismo puso en marcha su campaña en la Expo Industrial

Por Redacción Política