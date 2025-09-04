Alfredo Cornejo opinó sobre el impacto de la elección en Buenos Aires: qué dijo

Durante un acto por el inicio de las obras privadas en el perilago del dique Potrerillos, Alfredo Cornejo afirmó que "preferiría que perdiera el kirchnerismo".

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó este jueves que "preferiría que perdiera el kirchnerismo" en las elecciones de provincia de Buenos Aires del próximo domingo, pero a la vez descartó que el resultado vaya a tener impacto en los comicios del 26 de octubre, cuando se vote en Mendoza legisladores nacionales y provinciales.

"Yo no veo que estén muy atados los resultados provinciales al desempeño nacional. Preferiría que perdiera el kirchnerismo, pero no espero que el resultado sea determinante a los efectos de las elecciones de octubre", expresó Cornejo durante un acto por el comienzo de las obras privadas en el perilago del dique Potrerillos.

"Aspiramos a que esto sea un plebiscito de gestión que ratifique el rumbo económico del gobierno o la línea general del rumbo económico del gobierno. Pedimos el voto para eso a nivel nacional y que ratifique el rumbo de administración provincial también. De eso se trata un poco el frente que hemos hecho", señaló Cornejo sobre la alianza de los radicales y La Libertad Avanza para los comicios de octubre.

También afirmó: "Una derrota del oficialismo nacional es un retroceso, es volver para atrás, con lo cual el foco está puesto en hacerle notar a la ciudadanía que el esfuerzo hecho hasta aquí no hay que tirarlo a la basura en elecciones. No está puesto (el foco) en reivindicar la figura de un presidente o de un gobernador, sino el del lineamiento general".

Alfredo Cornejo contra la "campaña negativa" Cornejo, además, sostuvo que las campañas electorales en Mendoza serán "cortas y concisas" y criticó la estrategia opositora. "Veo a la oposición igual que en el 2023, con pura negatividad, haciendo un raconto de cosas y con golpes bajos, como es el caso de esta mujer candidata a la Legislatura provincial, dirigente gremial, (Claudia) Iturbe, mostrando un niño con cáncer que se le cae el pelo en la quimio y que le faltan los medicamentos. Yo veo esas cosas y digo: '¿qué bajo que ha caído como ser humano no?'".