Ocho femicidios en Mendoza en lo que va de 2025: radiografía de una violencia que preocupa

Los crímenes ocurridos superan la cifra registrada de todo el año pasado. De los 8 casos, siete fueron realizados por parejas o exparejas, mientras que en todos se repiten patrones de violencia.

Foto:

Ilustración Los Andes
Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

De los ocho femicidios ocurridos este año en la provincia, siete fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, y en todos se repiten patrones de extrema violencia: ataques con arma blanca e incineración. Cinco casos se produjeron en el Gran Mendoza, dos en el Este provincial y uno en el Sur.

Según los datos recolectados por Los Andes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, Las Heras lleva 4 casos registrados contando desde el 2024, siendo el departamento con más femicidios. Es seguido por Guaymallén, con tres asesinatos.

Femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén
Sandra Sánchez fue asesinada por su pareja en su casa de Guaymallén tras una pelea y se convirtió en la octava víctima de femicidio en Mendoza en lo que va de 2025.

Ocho femicidios en Mendoza en 2025: estas son las víctimas

El primer caso fue el de Antonia Falcón(60), quien murió incinerada en Guaymallén el 27 de enero. Luego, Alejandra Cuevas (48) desapareció en Las Heras y fue hallada 12 días después: quemada y decapitada. En febrero, Eliana Valeria Speziale (45) fue arrojada por su expareja a un canal en Junín.

En marzo se sumaron dos víctimas más: Verónica Magallanes(49) murió en Ciudad cuando un expolicía y expareja incendió la vivienda -y también falleció en el hecho-, y Carla Del Souc (27) fue asesinada de un cuchillazo en el cuello en Rivadavia por su expareja.

El 27 de julio, en Las Heras, fue hallada en un descampado Flora Inés Moyano (61). El 26 de agosto, en San Rafael, Rocío Collado (30) fue apuñalada y decapitada por su novio. Finalmente, esta semana en Guaymallén, Sandra Norma Sánchez (57) fue asesinada por su expareja tras una discusión por muebles.

Femicidios / Mendoza
Las fotos de las víctimas están ordenadas según la cronología del texto.

