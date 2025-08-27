Femicidio: revelaron los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Rocío Collado

Desde la Fiscalía de San Rafael se informó que la docente Rocío Maricel Collado (30) –encontrada ayer sin vida, dentro de su propio auto- murió asfixiada, es decir que su agresor la habría ahorcado.

Femicidio de Rocío Collado: marcharán en San Rafael por el crimen de la joven docente

El mensaje de un amigo del femicida de Rocío Collado: "Te mandaste semejante cagada Yamil. No lo puedo creer"

En un escueto informe el Ministerio Público Fiscal indicó que el fiscal de Violencia de Género Iván Ábalos se encuentra esperando los resultados de la necropsia efectuada los especialistas del Cuerpo Médico Forense sobre el cuerpo del séptimo femicidio que se registra en Mendoza en lo que va de año.

Pero el informe preliminar de los forenses indica que “la muerte de Rocío Marciel Collado se produjo por asfixia”. Es decir que la mujer fue ahorcada.

Ayer fuentes policiales indicaban que el cuerpo de la víctima tenía múltiples cortes con arma blanca y una herida profunda en el cuello y se hablaba hasta de decapitación.

“El adelanto del informe no habla de decapitación”, explicó una fuente judicial, aclarando que “tiene heridas de arma blanca en el cuello y en otras partes de cuerpo”.

Según pudo averiguar Los Andes las heridas del corte en la cabeza fueron calificadas por el forense como “perimortem”, es decir, ocurridas alrededor del momento de la muerte; es decir contemporáneas con el ahorcamiento.

Con este panorama, ahora el fiscal sureño espera que el presunto autor del hecho, su novio, Yamil Jesús Yunes (31) sea dado de alta “a los fines de proceder a su imputación formal”.

Desde ayer, previo a que se encontrara el cuerpo de Rocío, el hombre fue llevado al hospital Schestakow bajo custodia policial ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica, tal vez potenciado por el consumo de estupefacientes.