Comenzó la etapa final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena pidió la nulidad.

Este miércoles, desde las 9 de la mañana , la Justicia de Chaco abrió en Resistencia el tramo final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , con el inicio de la audiencia de cesura , instancia clave donde se definirá la pena que recibirán los condenados por el jurado popular.

El proceso avanza luego del histórico veredicto que declaró culpables a César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y a los tres colaboradores del clan piquetero, tras considerar acreditado que la joven fue víctima de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género .

La jornada comenzó con las defensas pidiendo la nulidad del veredicto , alegando que el jurado popular habría actuado con falta de imparcialidad.

Tanto la fiscalía como el abogado de la familia Strzyzowski rechazaron de inmediato el planteo, y el tribunal decidió continuar con la audiencia.

La cesura funciona como un “ mini juicio ” enfocado exclusivamente en la determinación de penas . La jueza Dolly Roxana Fernández escuchará durante tres días a todas las partes antes de fijar las sentencias definitivas.

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez ingresando a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Foto: Redes

En esta instancia, fiscalía, querellas y defensas pueden presentar pruebas complementarias, discutir agravantes y atenuantes y justificar las penas solicitadas

Fuentes judiciales remarcaron que, para los tres principales imputados, César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la legislación establece una única pena posible: la prisión perpetua.

La audiencia también determinará la condena de los tres acusados de encubrimiento, que son Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo. Este último llegó a la cesura en libertad luego del veredicto, pero igualmente deberá recibir sentencia. Las defensas intentarán mostrar diferencias en los roles para obtener posibles reducciones de pena.

El femicidio de Cecilia: el caso que conmocionó al país

El proceso entra en su fase final dos años y medio después de la desaparición de Cecilia, cuyo rastro se reconstruyó gracias a indicios hallados carbonizados en un campo del clan Sena, junto al río Tragadero.

La investigación estableció que la joven ingresó con vida al domicilio familiar en Resistencia y nunca salió, lo que permitió sostener la acusación que llevó al jurado a declarar culpables a los imputados.

Tras la cesura, las sentencias podrán ser apeladas ante instancias superiores, por lo que el caso tendrá todavía un extenso recorrido judicial.