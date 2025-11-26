26 de noviembre de 2025 - 20:36

Un chofer de aplicación irá a juicio por apuñalar a un pasajero: la víctima sufrió cuatro heridas graves

El hecho generó preocupación en los usuarios del servicio, mientras que el atacante se encuentra imputado por tentativa de homicidio. El juez tiene 20 testimonios, además de pericias y documentos.

Un chofer de aplicación enfrentará a un juicio por atacar a un cliente.

Un chofer de aplicación enfrentará a un juicio por atacar a un cliente.

Foto:

Binaural
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un chofer de aplicación enfrentará un juicio oral en Bariloche luego de ser acusado de atacar con un cuchillo a un pasajero durante un viaje. El hecho generó preocupación entre usuarios del servicio y ahora la Justicia de Río Negro avanzará para determinar responsabilidades.

Leé además

Un conductor de aplicación atacó a un pasajero con un cascote 

Un chofer de aplicación golpeó a un pasajero y lo dejó en coma porque se demoró la transferencia de pago

Por Redacción Policiales
El chofer que dio positivo en los test de drogas. 

Escándalo en un viaje de egresados: padres descubrieron que el chofer del micro estaba drogado

Por Redacción Sociedad

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el episodio ocurrió el 26 de abril en la zona de Avenida Los Pioneros y calle Nilpi, donde el imputado por tentativa de homicidio habría agredido con un arma blanca al pasajero. La discusión entre ambos habría ocurrido por el número de pasajeros.

La víctima fue trasladada al hospital más cercano con heridas de gravedad, indicó Noticias Argentinas. Además, el sindicado le habría causado lesiones leves a su mujer, quien intervino para evitar el ataque contra la primera víctima. Otros testigos también intentaron frenar el enfrentamiento.

Tras lo ocurrido, el agresor se dio a la fuga. La víctima, tras recibir asistencia médica urgente, fue intervenida quirúrgicamente para colocar un tubo de tórax. En el ataque, recibió cuatro heridas cortantes.

El acusado también habló y dio su versión de los hechos y respondió preguntas de la fiscalía. Relató que "estaba con el cinturón en el auto, le pedí que se bajara, estaba todo a mi derecho", según informaron medios locales.

El juez interviniente admitió más de 20 testimonios e incorporó pericias y documentos, como por ejemplo, informes forenses y médicos, además prendas de vestir con manchas de sangre, entre otras pruebas.

En este sentido, el magistrado del caso solicitó a la Oficina Judicial que establezca una fecha para el comienzo del juicio oral, el cual tendría entre tres y cuatro audiencias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un chofer fue sometido a un control de drogas y dio positivo en cocaína y marihuana. Los padres de los chicos que iban en el micro intentaron agredirlo. 

El chofer del viaje de egresados de sus hijos actuaba raro, dio positivo en drogas e intentaron agredirlo

Por Redacción Sociedad
Los restos óseas hallados el pasado 30 de octubre tras análisis de ADN, se pudo confirmar que pertenecen a Martín Sebastían Palacio quien trasladó a Pablo Lauta. 

Confirmaron que los restos hallados en Entre Ríos corresponden al chofer de Pablo Laurta

Por Redacción Policiales
Apuñaló a su compañera durante clases en Tucumán.

Un chico de 13 años llevó un cuchillo al aula y apuñaló a su compañera en el pecho: investigan el motivo

Por Redacción Policiales
Sobreseyeron al policía Joel Gómez por legítima defensa tras dispararle a un delincuente. (ilustrativa)

Legítima defensa: sobreseyeron a un policía que mató a un delincuente en Guaymallén

Por Redacción Policiales