Un conductor alcoholizado chocó en San Martín: 2,71 g/l de alcohol en sangre

El hecho ocurrió en Ruta 50 y carril Míguez, en el departamento del este mendocino. El conductor chocó contra cartelería fija tras circular de manera peligrosa.

La Policía de Mendoza detuvo a un conductor alcoholizado luego de un choque ocurrido este domingo por la noche. El hecho ocurrió en Ruta 50 y carril Míguez, en el departamento de San Martín.

El caso se registró cerca de las 20, cuando un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre un vehículo que circulaba de manera peligrosa por la zona.

El test de alcoholemia dio 2,71 g/l Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que un Ford Focus negro había colisionado contra cartelería fija ubicada en la intersección de Ruta 50 y carril Míguez. Según indicaron fuentes policiales, un grupo de personas manifestó que los ocupantes del automóvil habrían protagonizado un incidente metros antes del choque y que posteriormente intentaron darse a la fuga.

Sin embargo, el recorrido terminó cuando el conductor perdió el control del rodado e impactó contra la señalización vial. Durante el procedimiento, el personal policial detectó que el conductor presentaba evidentes signos de intoxicación alcohólica.

Posteriormente, se le realizó el dosaje correspondiente, que arrojó un resultado de 2,71 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido por la legislación vigente.

El conductor fue identificado como S.G.A., de 47 años y domiciliado en San Martín. En el operativo trabajó personal de la Comisaría 12° y de Policía Vial. La causa quedó a disposición del Juzgado Contravencional de San Martín, en el marco de la Ley 9099, artículo 67 bis, que regula las infracciones vinculadas a la conducción bajo efectos del alcohol.