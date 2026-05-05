San Martín: advierten por podas clandestinas y recuerdan que sólo puede hacerlo personal autorizado

La Municipalidad de General San Martín emitió un recordatorio a los vecinos sobre la prohibición de realizar podas en el arbolado público, luego de constatar intervenciones ilegales en los barrios San Pablo y Mebna, donde varios ejemplares fueron dañados bajo la excusa de tareas de mantenimiento.
Desde el Municipio señalaron que este tipo de prácticas, realizadas sin autorización y con técnicas inadecuadas, generan un perjuicio directo tanto en los árboles como en el ambiente urbano. La poda indiscriminada acelera el envejecimiento del arbolado, reduce su vida útil y afecta funciones esenciales como la provisión de sombra, la regulación térmica y la captura de dióxido de carbono.
En Mendoza, el arbolado público es considerado un patrimonio ambiental clave, en un contexto climático donde su rol resulta determinante para mitigar el calor y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas.
Marco legal y período habilitado
La Comuna recordó que sólo pueden realizar tareas de poda el personal municipal capacitado, organismos como Vialidad Provincial o empresas de servicios públicos debidamente autorizadas. Además, estas intervenciones deben ejecutarse dentro del período habilitado, que se extiende del 2 de mayo al 31 de agosto.
Cualquier intervención por fuera de ese esquema —incluyendo cortes, talas, desmoches o erradicaciones— constituye una infracción a la Ley 7874/08 y a normativas locales vigentes. Las sanciones contemplan multas económicas que varían según la gravedad del daño ocasionado.
poda
En San Martín advierten por podas clandestinas y recuerdan que sólo personal autorizado puede intervenir el arbolado público.
Trabajo oficial y antecedentes recientes
Durante el último operativo de poda invernal, el Municipio intervino más de 6.900 ejemplares en el casco urbano, barrios y principales avenidas. En ese mismo período, se erradicaron 30 árboles que presentaban deterioro estructural o riesgo para la seguridad, y se atendieron cerca de 50 reclamos vecinales vinculados al arbolado.
Las tareas incluyeron la protección de copas, aplicación de fungicidas y limpieza integral de las zonas intervenidas. Según se explicó, la poda adecuada no responde sólo a criterios estéticos, sino también a la prevención de accidentes y al control sanitario de las especies.
En paralelo, se anunció la continuidad de tratamientos fitosanitarios, como la pulverización contra cochinilla harinosa en ejemplares de mora híbrida, en horarios vespertinos.
Pedido a los vecinos
Desde la Comuna solicitaron colaboración para facilitar el acceso a los equipos de trabajo, especialmente en sectores donde ramas en contacto con viviendas o vehículos estacionados dificultan las tareas.
El mensaje oficial apunta a reforzar la idea de que el mantenimiento del arbolado público requiere intervención técnica y planificación, y que las acciones individuales sin control no sólo están prohibidas, sino que afectan un recurso ambiental estratégico para el departamento.