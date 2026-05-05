San Martín: advierten por podas clandestinas y recuerdan que sólo puede hacerlo personal autorizado

La Municipalidad de General San Martín emitió un recordatorio a los vecinos sobre la prohibición de realizar podas en el arbolado público , luego de constatar intervenciones ilegales en los barrios San Pablo y Mebna, donde varios ejemplares fueron dañados bajo la excusa de tareas de mantenimiento.

Christian Corrales no es más el técnico del AC San Martín

Atlético San Martín tocó el cielo con las manos y es el nuevo campeón Argentino en Juniors

Desde el Municipio señalaron que este tipo de prácticas, realizadas sin autorización y con técnicas inadecuadas , generan un perjuicio directo tanto en los árboles como en el ambiente urbano. La poda indiscriminada acelera el envejecimiento del arbolado, reduce su vida útil y afecta funciones esenciales como la provisión de sombra, la regulación térmica y la captura de dióxido de carbono.

En Mendoza, el arbolado público es considerado un patrimonio ambiental clave, en un contexto climático donde su rol resulta determinante para mitigar el calor y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas.

La Comuna recordó que sólo pueden realizar tareas de poda el personal municipal capacitado, organismos como Vialidad Provincial o empresas de servicios públicos debidamente autorizadas. Además, estas intervenciones deben ejecutarse dentro del período habilitado, que se extiende del 2 de mayo al 31 de agosto.

Cualquier intervención por fuera de ese esquema —incluyendo cortes, talas, desmoches o erradicaciones— constituye una infracción a la Ley 7874/08 y a normativas locales vigentes. Las sanciones contemplan multas económicas que varían según la gravedad del daño ocasionado.

poda En San Martín advierten por podas clandestinas y recuerdan que sólo personal autorizado puede intervenir el arbolado público.

Trabajo oficial y antecedentes recientes

Durante el último operativo de poda invernal, el Municipio intervino más de 6.900 ejemplares en el casco urbano, barrios y principales avenidas. En ese mismo período, se erradicaron 30 árboles que presentaban deterioro estructural o riesgo para la seguridad, y se atendieron cerca de 50 reclamos vecinales vinculados al arbolado.

Las tareas incluyeron la protección de copas, aplicación de fungicidas y limpieza integral de las zonas intervenidas. Según se explicó, la poda adecuada no responde sólo a criterios estéticos, sino también a la prevención de accidentes y al control sanitario de las especies.

En paralelo, se anunció la continuidad de tratamientos fitosanitarios, como la pulverización contra cochinilla harinosa en ejemplares de mora híbrida, en horarios vespertinos.

Pedido a los vecinos

Desde la Comuna solicitaron colaboración para facilitar el acceso a los equipos de trabajo, especialmente en sectores donde ramas en contacto con viviendas o vehículos estacionados dificultan las tareas.

El mensaje oficial apunta a reforzar la idea de que el mantenimiento del arbolado público requiere intervención técnica y planificación, y que las acciones individuales sin control no sólo están prohibidas, sino que afectan un recurso ambiental estratégico para el departamento.