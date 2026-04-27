27 de abril de 2026 - 15:45

San Martín contra las pegatinas publicitarias: denunciaron daños por los reiterados carteles en la calle

El municipio hizo una denuncia penal. La intervención se detectó en un centenar de columnas y paradas de colectivos sobre Boulogne Sur Mer, desde Salta hasta el hospital Perrupato. Apuntan al impacto en el mantenimiento urbano y a la reiteración del problema.

San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

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Por Enrique Pfaab

La municipalidad de San Martín volvió a denunciar la aparición de pegatinas en espacios públicos del departamento, una práctica que se repite desde hace tiempo y que en los últimos días volvió a registrarse con fuerza en calle Boulogne Sur Mer, en el tramo que va desde Salta hasta el hospital Perrupato.

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Según se informó, las intervenciones alcanzaron a un centenar de columnas de alumbrado público y garitas de espera de colectivos. Aunque a simple vista pueda parecer un hecho menor, desde la comuna advierten que este tipo de acciones genera consecuencias directas en el estado y mantenimiento de la infraestructura urbana.

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San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

Los materiales utilizados para adherir las pegatinas dañan la pintura y obligan a realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento para recuperar los espacios afectados. Esto implica destinar tiempo, recursos y personal municipal que, de otro modo, podría enfocarse en otras tareas de mantenimiento o en la atención de reclamos en barrios y distritos.

Ante la reiteración de estos hechos, el Municipio resolvió avanzar nuevamente con una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue a los responsables.

El secretario de Hacienda, Walter Sar Sar, calificó lo ocurrido como “actos vandálicos” y señaló que las pegatinas promocionan distintas actividades, lo que deriva en un daño al patrimonio municipal.

El funcionario explicó que, en una primera instancia, desde la Secretaría Legal se contactó a personas vinculadas a los sitios y actividades promocionadas en los carteles, a quienes se les exigió el retiro del material y la limpieza de los espacios intervenidos. Si bien hubo un compromiso inicial para hacerlo, esa tarea finalmente no se concretó.

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San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

San Martín: el municipio hizo una denuncia penal por daños después de la reiteración de pegatinas publicitarias en espacios públicos.

Frente a esa situación, se radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal. “La Justicia deberá determinar la gravedad del hecho, tipificarlo y establecer si se configura un daño a bienes de la administración pública u otro ilícito”, indicó.

Desde la comuna remarcaron que el cuidado del espacio público es un componente central para sostener una ciudad ordenada y funcional, y que el deterioro de estos sectores no es un problema menor, ya que impacta directamente en la capacidad de respuesta del municipio en otras áreas de la vida cotidiana.

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