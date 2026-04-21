Femicidio de Carla Magallanes: detuvieron en Rivadavia a la pareja de la mujer asesinada

Un hombre fue detenido este martes por la tarde en Rivadavia , en el marco de la investigación por la muerte de Carla Magallanes , la mujer de 35 años que fue encontrada sin vida en su casa del distrito de Montecaseros, en San Martín.

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El sospechoso fue identificado como Gabriel Trejo, señalado como la última pareja de la víctima y principal apuntado por los investigadores. La aprehensión se concretó tras un allanamiento, luego de que se activara su búsqueda en las horas posteriores al hallazgo.

Trejo fue capturado luego de que se allanara un domicilio ubicado en la calle Puebla, frente al Barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, de Rivadavia.

Según información policial, el hombre se desplazaba en compañía de otro individuo, por lo que ambos fueron puestos a disposición de la justicia.Una vez detenido se le secuestraron prendas de vestir y tras un rastrillaje coordinado junto a policía científica se logró el hallazgo de un arma blanca (tipo cuchillo) , la cual se presume habría sido el arma utilizada para cometer el crimen.

El cuerpo de Carla Magallanes fue encontrado cerca del mediodía en una vivienda ubicada en un callejón de la zona rural, en inmediaciones de Carril Norte. Según la información oficial, el llamado al 911 se recibió a las 13:17 y derivó la intervención de personal de la Comisaría 12°.

Al llegar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba sin vida en el interior de una habitación precaria, en posición semisentada. Presentaba lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre seca. En el lugar también se observaron signos de desorden y mobiliario dañado.

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La madre de la víctima fue quien realizó el descubrimiento. De acuerdo con su testimonio, hacía varios días que no tenía contacto con su hija. Al llegar a la casa, notó que la puerta estaba cerrada desde afuera con una cadena y alambre, lo que le resultó sospechoso. Tras ingresar por la fuerza, encontró el cuerpo.

Las primeras evaluaciones indicaron un tiempo de muerte de entre 24 y 48 horas, aunque otras fuentes vinculadas a la investigación no descartan que el fallecimiento haya ocurrido hasta tres días antes.

Una vida angustiante

La hipótesis principal es la de un femicidio. Los investigadores sostienen que la mujer habría sido golpeada en el rostro, lo que coincide con las lesiones observadas. En paralelo, se intensificó la búsqueda de su pareja, quien finalmente fue detenido en Rivadavia.

Magallanes era madre de tres hijas. Según trascendió, las niñas no se encontraban bajo su cuidado al momento del hecho, en el marco de una intervención previa del Equipo Técnico Interdisciplinario.

Además Carla había concurrido durante 2024 y 2025 a Red Puentes, la organización que atiende a personas en situación de calle y con consumos problemáticos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en San Martín. Carla había dejado de concurrir allí hacia fines de septiembre.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín, que avanza con las pericias y la recolección de pruebas para determinar la mecánica del crimen y la responsabilidad del detenido.