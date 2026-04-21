Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en una escuela

Este martes, un niño de 11 años falleció tras desvanecerse mientras jugaba en a la hora del recreo, en la escuela primaria Gral. José de San Martín, en la localidad cordobesa de La Calera. Según trascendió, el niño fue atendido por docentes y personal de salud, pero no sobrevivió.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 11:20, cuando el alumno estaba jugando con sus compañeros y se desplomó en el patio. “El niño ha estado jugando con sus compañeritos con una pelota de papel en el recreo y en ese marco, se desvaneció . Pensaban que era parte de una broma y no, comprobaron que no reaccionaba ". manifestó el director general de bienestar educativo, Juan José Castellano , al medio Cadena3

Al notar la situación, docentes accionaron rápidamente y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la espera del servicio de emergencia. "Docentes le realizaron reanimación, vino el servicio médico y en ese proceso entró en paro ”, expresó Castellano

Al llegar la ambulancia, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia , donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los profesionales por estabilizarlo, el niño falleció horas más tarde en el nosocomio.

La Justicia intervino en el caso y abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento del pequeño de 11 años. Según informó el medio local Villa María, el expediente fue caratulado como "muerte de etiología dudosa", mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Un adolescente falleció en una escuela en Mendoza

Un caso similar ocurrió en pasado 26 de marzo en el departamento de Godoy Cruz. Un adolescente de 15 años murió luego de descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti. El incidente generó un importante operativo de emergencia.

Según confirmaron fuentes policiales, el joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Notti.

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.