26 de marzo de 2026 - 14:37

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en una escuela de Godoy Cruz

El trágico hecho ocurrió en la escuela Valentín Bonetti. El joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física. Llegó en estado crítico al Notti, donde falleció.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

Murió un alumno de 15 años mientras practicaba educación física en Godoy Cruz.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un adolescente de 15 años murió este jueves alrededor de las 12 luego de descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti, ubicada en Godoy Cruz. El incidente generó un importante operativo de emergencia.

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Según confirmaron fuentes policiales, el joven sufrió una repentina descompensación durante la actividad física, lo que generó una inmediata intervención de docentes y personal del lugar. En el colegio le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al Hospital Notti.

A ese nosocomio ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El caso recayó sobre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. Todo indica que el fallecimiento del alumno se debió a alguna patología cardiológica. No hubo participación de terceros ni violencia sobre la víctima.

Las pericias avanzarán sobre el pedido de certificados médicos del alumno.

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