La Inteligencia Artificial domina la agenda de la ciberseguridad: advierten sobre una "crisis de autenticidad"

El avance de la Inteligencia Artificia l (IA) y la proliferación de herramientas de ingeniería social dieron lugar a una profunda crisis de identidad digital. En América Latina, una de las regiones más expuestas a las amenazas digitales, se está reconfigurando la lógica del delito globalmente.

En Argentina hubo 5.700 millones de intentos de ciberataque durante 2025 y el uso de IA multiplicó los casos

En la tercera edición de la Córdoba Cybersecurity Conference 2026 , un encuentro organizado por la Universidad Siglo 21, se abordó esta problemática y el impacto que tiene a nivel mundial.

El encuentro consolidado como un faro de debate regional convocó a más de 500 académicos, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y líderes corporativos con un objetivo urgente: diseñar soluciones conjuntas ante una vulnerabilidad digital que ya no admite respuestas individuales.

Las dimensiones del problema trascienden las fronteras locales e interpelan la seguridad interna de las organizaciones. Según el 2025 Internet Crime Report del FBI, las denuncias por fraudes impulsados por inteligencia artificial superan las 22.000, acumulando pérdidas cercanas a los USD 900 millones. La sofisticación de los ataques, con estructuras profesionalizadas y modelos como Ransomware as a Service, escala las amenazas a un ritmo incontrolable para las herramientas tradicionales.

La evolución del delito digital marca una transformación en la disciplina. Durante décadas, las estrategias de ciberseguridad se centraron en el concepto de "perímetro": proteger la red, servidores o dispositivos físicos. Hoy, con la descentralización laboral, el énfasis se desplaza hacia la protección de las identidades digitales y la conducta de los usuarios.

Córdoba Cybersecurity Conference analizó el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad Córdoba Cybersecurity Conference analizó el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad Gentileza

Los especialistas coinciden en que para las organizaciones criminales resulta más rentable y sencillo manipular a un usuario legítimo mediante ingeniería social que vulnerar una barrera tecnológica compleja. La clonación de voz, los deepfakes y las identidades sintéticas configuran una verdadera "crisis de autenticidad", donde la confianza se vuelve un activo crítico de seguridad.

En este escenario, conceptos como neuroseguridad, behavioral security y gestión del riesgo humano ganan protagonismo. Los ciberataques más efectivos siguen explotando sesgos cognitivos, urgencia y emociones humanas. Luciano Monchiero, Director de la Especialización en Cibercrimen de Universidad Siglo 21, analizó: "Cuando un equipo se enfrenta a un incidente bajo presión, falla la capacidad humana de procesar el estrés y la información sesgada. Ninguna inversión en software será suficiente si no entendemos cómo opera la mente del tomador de decisiones".

Jezer Ferreira, formador oficial de ciberinteligencia y OSINT para policía e investigación forense en Iberoamérica y EE.UU., alerta sobre la manipulación de la urgencia por parte de los atacantes: "Si algo se presenta como extremadamente urgente, va a activar tu lado emotivo y no el racional; vas a entregar tu contraseña y recién pensarás después". Ferreira advirtió sobre los límites de los sistemas autónomos: "Considero que estamos dos o tres pasos hacia atrás" ante la complejidad del panorama actual.

Córdoba Cybersecurity Conference analizó el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad CCC 2026 - Imelda Flores, Subdirectora del Innovation Center en Scitum, la unidad de ciberseguridad de Claro Empresas Gentileza

Imelda Flores, Subdirectora del Innovation Center en Scitum, la unidad de ciberseguridad de Claro Empresas, vinculó este comportamiento con el impacto económico directo en las organizaciones. "Prevenir nunca va a pasar de moda y siempre va a ser mucho más barato que atender un incidente. Un incidente de seguridad en la nube no solo es un incidente de ciberseguridad, es un incidente financiero", señaló. "He tenido clientes que en 5 minutos se han consumido 800.000 dólares por un criptominer que luego tienen que pagar; nadie se pone a pensar en eso".

La protección de sistemas evoluciona hacia la gestión del riesgo humano. La proliferación de técnicas como la clonación de voz y los deepfakes genera una "crisis de autenticidad", donde la confianza es un activo crítico. Conceptos como neuroseguridad y behavioral security ganan espacio, demostrando que los ciberataques más efectivos explotan sesgos cognitivos, urgencia y emociones humanas.