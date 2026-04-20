20 de abril de 2026 - 18:00

Rivadavia: secuestran más de 6 kilos de marihuana en Medrano y detienen a tres personas

El procedimiento se inició a partir del monitoreo del CEO y un patrullaje preventivo. Se incautó cannabis, cigarrillos armados y dos motocicletas.

Rivadavia: secuestran más de 6 kilos de marihuana en Medrano y detienen a tres personas

Rivadavia: secuestran más de 6 kilos de marihuana en Medrano y detienen a tres personas

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Por Enrique Pfaab

La Policía de Mendoza secuestró más de seis kilos de marihuana y detuvo a tres personas durante un operativo realizado en el distrito de Medrano, en Rivadavia.

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La intervención se originó en la madrugada de este lunes, a partir del trabajo coordinado entre efectivos que realizaban patrullaje preventivo y el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Desde el monitoreo detectaron, a través de cámaras, movimientos considerados sospechosos en calle Ángelino Arenas, lo que motivó el desplazamiento de un móvil policial.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de elementos compatibles con cannabis sativa. Con autorización de la propietaria del domicilio, ingresaron al inmueble y procedieron a la aprehensión de tres personas.

Durante el procedimiento, se secuestró una bolsa que contenía 6 kilos con 205 gramos de cannabis sativa, además de 13 cigarrillos armados y restos vegetales de la misma sustancia. También fueron incautadas dos motocicletas: una Motomel 110 cc y una Zanella 150 cc.

La Fiscalía Federal intervino en el caso y dispuso la continuidad de las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

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