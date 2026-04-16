Intentó sobrepasar a un auto, chocó de frente a una moto y el conductor murió

Un siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche terminó en tragedia en la zona de Rivadavia.
El motociclista fallecido tenía 19 años. La terrible maniobra ocurrió anoche en Rivadavia.
Un siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche terminó en tragedia en la zona de Rivadavia.
Fuentes policiales informaron que el hecho se registró cerca de las 21.50 en el cruce de Tres Esquinas y calle Albardón, en Medrano, donde una maniobra de sobrepaso derivó en un violento impacto frontal.
La víctima fue identificada como Matías Exequiel Monzón, de 19 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel 150 cc.
Según las primeras reconstrucciones, una camioneta Ford F-100 que avanzaba hacia el norte intentó adelantar a un Renault 12 y, al invadir el carril contrario, terminó colisionando de frente contra la moto.
Producto del choque, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Perrupato con politraumatismos graves. Pese a los esfuerzos médicos, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
En tanto, al conductor de la camioneta, un hombre de 30 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).
La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que busca determinar con precisión las responsabilidades.