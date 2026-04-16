16 de abril de 2026 - 08:30

Intentó sobrepasar a un auto, chocó de frente a una moto y el conductor murió

El motociclista fallecido tenía 19 años. La terrible maniobra ocurrió anoche en Rivadavia.

Tragedia en Rivadavia: un motociclista murió tras una camioneta que se adelantó y lo impactó de frente

Tragedia en Rivadavia: un motociclista murió tras una camioneta que se adelantó y lo impactó de frente

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche terminó en tragedia en la zona de Rivadavia.

Leé además

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial

Por Rodrigo Cuello
Detectan caza furtiva de piches en San Rafael y alertan por el uso de perros de cacería en zonas rurales

Detectan caza furtiva de piches en San Rafael y alertan por el uso de perros de cacería en zonas rurales

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró cerca de las 21.50 en el cruce de Tres Esquinas y calle Albardón, en Medrano, donde una maniobra de sobrepaso derivó en un violento impacto frontal.

La víctima fue identificada como Matías Exequiel Monzón, de 19 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel 150 cc.

Según las primeras reconstrucciones, una camioneta Ford F-100 que avanzaba hacia el norte intentó adelantar a un Renault 12 y, al invadir el carril contrario, terminó colisionando de frente contra la moto.

Producto del choque, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Perrupato con politraumatismos graves. Pese a los esfuerzos médicos, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

En tanto, al conductor de la camioneta, un hombre de 30 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que busca determinar con precisión las responsabilidades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rivadavia: una mujer murió tras caer al canal que cruza el predio San La Muerte.

Rivadavia: una mujer murió tras caer al canal que cruza el predio de San La Muerte

Indignación: un hombre fue detenido tras ser filmado arrojando brutalmente a su perro contra el piso.

Indignación: lo filmaron golpeando contra el piso a su perro y terminó detenido

Por Redacción Policiales
Se detuvo en la Ruta 40 por un desperfecto mecánico pero ladrones armados le robaron el auto

Se detuvo en la Ruta 40 por un desperfecto mecánico pero ladrones armados le robaron el auto

volco un camion jaula en la cuesta de los terneros: cinco caballos muertos y el chofer herido

Volcó un camión jaula en la Cuesta de los Terneros: cinco caballos muertos y el chofer herido

Por Redacción Policiales