Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial

Una alarmante situación generó preocupación en la comunidad educativa de la escuela Escuela 4-143 El Algarrobal , en Las Heras, tras la aparición de una inscripción amenazante en uno de los baños del establecimiento. "

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Hijos de puta”

Ese fue la frase que apareció escrita en una de las cerámicas del baño.

El mensaje, escrito con fibrón negro, hacía referencia a un tiroteo escolar y contenía frases violentas, lo que encendió rápidamente las alertas entre los estudiantes, quienes fueron los primeros en advertir la situación. Posteriormente, los padres y directivos tomaron conocimiento del hecho y dieron aviso a las autoridades.

Desde la Dirección General de Escuelas confirmaron que, tras detectarse la amenaza, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Esto incluyó la intervención de personal policial y el arribo de efectivos de Policía Científica al establecimiento.

Como consecuencia, muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a clases, mientras que otros decidieron retirarlos durante la jornada. En paralelo al operativo, se brindó a los alumnos una charla preventiva sobre la gravedad de este tipo de hechos.

Por su parte, peritos de la Policía Científica iniciaron una investigación que contempla un análisis caligráfico con el objetivo de identificar al autor del mensaje.

"En el baño de las nenas dice que el tiroteo será mañana"

Una de las madres de la escuela dialogó en el lugar con la periodista Nimsi Franciscangeli, de Radio Aconcagua, y aseguró que tomaron la decisión de "cortar la calle hasta que salga el director y les de una explicación" de lo sucedido.

Según la mujer, el directivo minimizó las intimidaciones y hasta pidió a los alumnos que "no le dijeran nada a los padres". La mamá aseguró que una de las amenazas ponía como fecha final el "16 del 4", o sea mañana. "Como voy a traer a mi hija, la amenaza dice que el 16 del 4 habrá un tiroteo escolar", dijo muy enojada.

"¿Qué van a esperar, que pase algo de verdad?", se quejó la mujer.

"No hay protocolos para este tipo de casos"

Autoridades de la DGE llegaron al lugar para trabajar en la situación. No hay un protocolo establecido para estos casos, pero garantizaron el trabajo con los alumnos para abordar la grave problemática.

“Desde la Dirección General de Escuelas estamos principalmente garantizando la seguridad de los estudiantes y llevando tranquilidad a las familias”, aseguró Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar.

“Se encontró un cartel que no debería haber estado en la institución y ahora se está trabajando para identificar a los responsables”, confirmó Gannam y agregó que los peritos de científica intentarán, mediante un análisis caligráfico, además de entrevistas, identificar al o a los alumnos responsables de la amenaza. “Nos interesa trabajar con estos estudiantes y evaluar la situación con profesionales”, sumó.

En ese sentido, la directora reconoció que se trata de una problemática reciente (las amenazas por tiroteo dentro de la escuela): “No tenemos estas instancias contempladas ni protocolizadas, por eso estamos revisando y actualizando los protocolos”. También destacó que se reforzó la seguridad en el establecimiento: “Se ha sumado presencia policial para evitar cualquier situación y llevar tranquilidad”.

Por otra parte, hizo hincapié en el contexto general: “Es una temática que está pasando a nivel nacional, con la presencia de armas en las escuelas y su impacto en los adolescentes”.

Finalmente, remarcó el rol de las familias, en el contexot del protocolo de la DGE que responsabiliza a los padres en caso de bullying: “Pedimos responsabilidad y compromiso, que dialoguen con sus hijos y supervisen qué llevan a la escuela”, y admitió falencias en la respuesta inicial: “Han habido errores y omisiones, pero ya estamos trabajando para ordenar la situación y mejorar la respuesta”.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Gentileza

Quién es Brenton Tarrant

Brenton Tarrant es un australiano conocido por haber perpetrado el ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch el 15 de marzo de 2019.

En ese atentado, transmitido parcialmente en redes sociales, asesinó a 51 personas e hirió a decenas más, en uno de los hechos de violencia más graves de la historia reciente de Nueva Zelanda. El ataque estuvo motivado por ideología extremista y racista, que el propio autor expresó en un manifiesto.

Fue detenido poco después y en 2020 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La masacre de Columbine

La Masacre de Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine, en Littleton.

Dos estudiantes armados llevaron a cabo un ataque dentro del establecimiento, asesinando a 13 personas (12 alumnos y un profesor) y dejando más de 20 heridos antes de quitarse la vida.