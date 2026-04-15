Detectan caza furtiva de piches en San Rafael y alertan por el uso de perros de cacería en zonas rurales

Policía Rural, en coordinación con los departamentos de Náutica y Fauna del Ministerio de Energía y Ambiente, permitió detectar un caso de caza furtiva de piche, donde se labraron infracciones y se alertó por el uso de perros para cazar en zonas rurales.

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El operativo se llevó a cabo sobre Ruta 40 , en el sector conocido como Tranquera de Hierro, y se extendió hasta el ingreso de Las Aucas , en San Rafael. Allí, se establecieron controles vehiculares, y en uno de ellos se encontró un ejemplar de piche sin vida, víctima de caza furtiva , junto a un cuchillo tipo navaja rebatible. El vehículo estaba abordado por dos personas junto a dos perros tipo picheros, presuntamente utilizados para la cacería.

Asimismo, en la zona de Agua del Toro, la Policía detuvo a otro vehículo con perros de caza perdicera , lo que reforzó las sospechas de las autoridades sobre la práctica de esta actividad en el área.

Según señalaron desde el Gobierno, el piche es una especie natural protegida en Mendoza, por lo que su captura, tenencia o traslado constituye una infracción grave a la normativa ambiental.

Por otro lado, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet se refirió al uso de perros para la cazería clandestina ."La frecuencia con la que detectamos perros de caza en campos cerrados evidencia que el piche sigue siendo blanco de una práctica ilegal que debemos controlar entre todos”

Concluida la inspección en Agua del Toro, la Policía de Mendoza dispuso un control sobre la Ruta 40, donde se inspeccionó a otra camioneta que también transportaba perros de caza. Según informaron fuentes oficiales, el operativo concluyó alrededor de las 1:30, con un total de siete vehículos controlados y un procedimiento positivo.

Navegación noctura ilegal

Durante el operativo, también en zona de Agua del Toro, las autoridades labraron un acta por navegación noctura a un particular, ya que se trata de una actividad prohibida en todos los espejos de agua de la provincia.

Asimismo, se multó al Club Hydin por incumplimiento de sus deberes como agente nático por extensión, conforme a la norma.

Alerta por el uso de perros de cacería

Las autoridades advirtieron sobre la problemática del creciente uso de perros para actividades de cada furtiva, y señalaron los siguientes aspectos críticos.

Ilegalidad : el uso de perros para cazar está prohibido en Mendoza.

: el uso de perros para cazar está prohibido en Mendoza. Riesgo sanitario : muchos de estos animales no cuentan con vacunación ni controles, lo que los convierte en potenciales vectores de enfermedades zoonóticas que afectan tanto a la fauna silvestre como a las personas.

: muchos de estos animales no cuentan con vacunación ni controles, lo que los convierte en potenciales vectores de enfermedades zoonóticas que afectan tanto a la fauna silvestre como a las personas. Impacto ambiental: los perros sueltos o abandonados pueden formar jaurías que atacan ganado y depredan especies protegidas.

Cómo denunciar la caza furtiva

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es fundamental para prevenir y sancionar estos delitos ambientales. Ante la detección de actividades de caza ilegal o transporte de fauna silvestre, se puede denunciar a través de: