San Carlos: investigaban una faena ilegal de guanacos y secuestraron toneladas de carne en mal estado

Una denuncia sobre un posible traslado clandestino de animales terminó destapando un caso de almacenamiento y comercialización irregular de alimentos.

Este viernes, una investigación de la Policía de Mendoza concluyó en un fuerte operativo donde se secuestraron casi 2.200 kilos de carne embutidos y lácteos en malas condiciones sanitarias.

El hecho comenzó cuando las autoridades fueron alertadas, a través de un video en las redes sociales, sobre un presunto traslado ilegal de guanacos en el departamento de San Carlos. En las imágenes difundidas por una usuaria en Facebook, se observa a una camioneta Toyota Hilux transportaba lo que parecían ser patas de animales colgando desde la caja y cubiertas por una lona.

Tras la denuncia, el procedimiento fue llevado a cabo por la División Investigaciones Integradas y Leyes Especiales, dependiente de la Dirección de Investigaciones, en el marco de una causa por presunto maltrato animal que instruye la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, los Animales y No Especializados.

Embed Mediante el video, la Policía de Mendoza identificó el vehículo y avanzó con tareas de inteligencia en San Carlos, que derivaron en la inspección de dos domicilios. Al llegar, las autoridades observaron movimiento típico de carga y descarga de alimentos en uno de los recintos. Además, hallaron una camioneta con caja refrigerada identificada para transporte de sustancias alimenticias y un camión frigorífico que operaba sin ningún tipo de cartelería visible para habilitación.

Allanamiento en dos domicilios en San Carlos En un domicilo, ubicado en la intersección de calles Tucumán y Leopoldo Suárez, personal policial alertó sobre un hallazgo relevante. En el lugar funcionaba un depósito de almacenamiento de alimentos sin habilitación visible. En el interior, la Policía encontró tres cámaras frigoríficas con una gran cantidad de mercadería. En total se decomisaron 2.193,9 kilos de productos entre carne vacuna, porcina, pollo, embutidos y lácteos.