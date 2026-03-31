Valle de Uco: geografía privilegiada con propuestas recreativas, culturales y religiosas en Semana Santa

Esta semana se conmemoran dos fechas que reúnen historia y fe, dando lugar a un fin de semana extra largo, no laborable y con fuerte movimiento turístico: al Jueves y Viernes Santo se suma el feriado nacional inamovible del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas . En ese contexto, los departamentos del Valle de Uco presentan opciones para todos los gustos.

El prestigioso sello Fierro desembarca en el Valle de Uco con un ambicioso resort de lujo

En Tunuyán, el reconocido paraje se proyecta para vivir una Semana Santa con alta afluencia turística, fortaleciendo su identidad como destino natural y cultural de referencia en la provincia de Mendoza. Es así que vienen realizando obras, con el objetivo de recibir a miles de visitantes y fortalecer su posicionamiento turístico. Las tareas forman parte de una planificación que combina infraestructura, servicios y recuperación de espacios públicos, orientada a mejorar la experiencia de quienes eligen este emblemático paisaje cordillerano.

En el Camping Número Uno, de los sectores más concurridos, se concretó la instalación de un nuevo pórtico de ingreso, que ordena y jerarquiza el acceso al predio. Además, se construyeron 40 fogones distribuidos estratégicamente, ampliando la capacidad para actividades al aire libre y respondiendo a la alta demanda de espacios para el encuentro familiar.

A su vez, se incorporan nuevos bancos, cestos de residuos y señalética renovada, con el fin de optimizar la circulación, promover el cuidado del entorno y garantizar mayor comodidad para turistas y vecinos.

En paralelo, continúa la segunda etapa de remodelación del mini teatro, un espacio clave para la agenda cultural del destino. La intervención contempla la ampliación del escenario y un rediseño integral, lo que permitirá potenciar las propuestas artísticas que se desarrollan semanalmente.

Continúa la segunda etapa de remodelación del mini teatro, con ampliación del escenario y rediseño integral para potenciar la agenda cultural del destino.

Esto refleja una inversión sostenida en uno de los principales puntos turísticos del departamento, reafirmando la decisión de consolidar al Manzano Histórico como un espacio preparado para el disfrute, el descanso y la cultura durante todo el año.

Al respecto, el intendente del municipio, Emir Andraos, destacó la importancia de las mejoras a días de la llegada de visitantes y expresó: “Una vez más esperamos a los turistas en la Ciudad del Agua, un lugar donde lo atemporal se funde con la imponente montaña, sumado a las actividades culturales y demás atractivos que ofrece el departamento”.

Emir Andraos Manzano Histórico El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó la importancia de las obras, una planificación que combina infraestructura, servicios y recuperación de espacios públicos, orientada a mejorar la experiencia de quienes eligen el Manzano histórico.

Motivos que nacen en un corazón de pueblo y brillan con alma de diamante

Motivos “Motivos”, la campaña sancarlina que busca despertar emociones y reconectar con lo esencial a través de experiencias auténticas en el territorio. Municipalidad de San Carlos

San Carlos se prepara para recibir a visitantes con una propuesta que va más allá del turismo tradicional. La iniciativa propone descubrir el departamento desde distintas miradas: su identidad cultural, su impronta religiosa y la calidez de su gente.

Del miércoles 1 al domingo 5 de abril, San Carlos se transforma en escenario de encuentros, sabores y paisajes que invitan a ser vividos con todos los sentidos. La campaña articula una red de prestadores turísticos locales que ofrecerán alternativas para todos los gustos: desde propuestas gastronómicas y recorridos por bodegas, hasta opciones de hospedaje, cabalgatas y actividades pensadas para explorar la riqueza natural del departamento. Este trabajo conjunto se impulsa junto a la Cámara de Comercio y Turismo, consolidando una oferta diversa y de calidad.

Agenda Motivos. Campaña. San Carlos. El cronograma de actividades para que organices tu recorrido en San Carlos Municipalidad de San Carlos

Agenda Motivos. Campaña. San Carlos. Propuestas para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, recorriendo cada rincón del departamento. Municipalidad de San Carlos

Agenda Motivos. Campaña. San Carlos. La primera maratón de Semana Santa está enmarcada en un escenario natural único: Las Huayquerias Municipalidad de San Carlos

“Motivos” no es solo un nombre, sino una idea que atraviesa toda la propuesta: cada rincón de San Carlos guarda una razón para ser descubierto. En ese sentido, la campaña pone en valor tanto la experiencia turística como el significado espiritual que caracteriza a estas fechas. El concepto se resume en su eslogan: “Motivos que nacen en un corazón de pueblo y brillan con alma de diamante”, una expresión que refleja la esencia de una comunidad que recibe con cercanía, identidad y orgullo.

Además, la Municipalidad de San Carlos invita a la comunidad a participar de la 1° edición de la Maratón Semana Santa, una propuesta deportiva que se suma a la agenda de actividades previstas para esta fecha especial. La competencia está prevista para el domingo 5 de abril. Las distancias serán de 10K y 5K, con inscripción arancelada, mientras que la de 3K será libre y participativa. Para inscribirse, se requiere completar el formulario de registro.

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Para conocer las propuestas y valores, además de sus redes sociales, el municipio habilitó un canal de WhatsApp: Motivos en San Carlos - Canal de WhatsApp

Tupungato invita a vivir la Semana Santa con celebraciones religiosas en distintos distritos

Semana Santa Tupungato La agenda litúrgica continúa el Jueves y Viernes Santo, con misas, conmemoraciones y el tradicional Vía Crucis, en Los Cerrillos.

Tupungato ya puso en marcha su agenda de Semana Santa con celebraciones que combinan fe, tradición y paisajes de montaña. Tras el inicio con Domingo de Ramos, las actividades continuarán el Jueves y Viernes Santo, con misas, conmemoraciones y el tradicional Vía Crucis en Los Cerrillos.

Las propuestas seguirán el Sábado de Gloria y culminarán con las celebraciones de Pascua, invitando tanto a fieles como a visitantes a ser parte de esta experiencia espiritual.

Las actividades se desarrollarán en templos y capillas de distintos distritos, como El Peral, San José, Cordón del Plata y Ciudad, sumando también celebraciones en barrios y zonas más alejadas. Los interesados pueden conocer la agenda litúrgica aquí.

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