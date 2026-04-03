Tupungato: intentó cruzar la Ruta 40 a pie y murió tras ser atropellado

El siniestro ocurrió este viernes por la noche en la intersección con la Ruta 88. La víctima fue impactada por un automóvil mientras intentaba cruzar la calzada.

Este viernes se registró un siniestro vial fatal cuando un peatón fue atropellado por un auto en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 88, en la zona de Zapata, Tupungato.

El hecho, caratulado inicialmente como Homicidio Culposo, involucró a un automóvil Suzuki Fun de color rojo que circulaba por la ruta nacional con dirección de sur a norte.

De acuerdo con el reporte de la Subjefatura Vial del Valle de Uco, el accidente se produjo cuando un peatón, que se desplazaba a pie por la lateral este de la ruta hacia el sur, intentó cruzar la calzada y fue colisionado por el vehículo, el cual era conducido por un hombre de 44 años.

Tras el arribo de las autoridades, el personal policial inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, al llegar la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales médicos constataron el fallecimiento del hombre en el lugar del hecho.