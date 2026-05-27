Violó la perimetral, se colgó del auto de su expareja y la amenazó: un video muestra el violento hecho

Un hombre violó la restricción de acercamiento vigente y persiguió a su expareja , colgándose de su auto en movimiento. El hecho ocurrió en la ciudad de Concepción, en Tucumán y el video del momento quedó en manos de la Justicia.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver al hombre subido arriba del capot del auto , donde estaba su expareja junto a otras mujeres. Al observar la reacción violenta del hombre, una de ellas comenzó a grabar para captar el momento.

TIENE PERIMETRAL, LA PERSIGUE Y SE LE CUELGA DEL AUTO - El hombre ya fue denunciado y tiene restricción perimetral - Se le colgó del auto al grito de "sos mía o de nadie" Concepción | Tucumán pic.twitter.com/cKXRsm1auR

"Llamá a la policía" se escucha decir a una de las mujeres, mientras el agresor golpea con fuerza el parabrisas del auto para intentar detenerlo. En ese momento, la conductora aceleró el auto, pero el hombre continúo golpeando el vehículo.

Según trascendió, la víctima había denunciado al hombre, quien contaba con una orden de restricción vigente . Sin embargo, el agresor violó la perimetral y hostigó a la mujer. “Sos mía o de nadie”, se escuchó decir al hombre en el video.

La causa quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos de Género contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Jorge Echayde y se espera que la Justicia avance con las medidas correspondientes tras el incumplimiento de la perimetral del hombre y las amenazas lanzadas a su expareja.

Un hombre en Maipú violó la perimetral y amenazó a su expareja

Durante la noche del jueves detuvieron a un hombre que tenía vigente una prohibición de acercamiento respecto de su expareja, ingresó a su vivienda y la amenazó con un arma blanca en el departamento de Maipú.

El operativo se desencadenó durante un patrullaje preventivo, cuando los uniformados fueron alertados sobre un conflicto en una propiedad de dicho departamento.

Al arribar al lugar, los agentes realizaron las primeras averiguaciones y pudieron establecer que el sospechoso había ingresado a la vivienda de su expareja, sobre quien pesaba una medida de prohibición de acercamiento vigente.

Según el testimonio de la víctima, el individuo no solo ignoró la orden judicial, sino que además la habría amenazado utilizando un arma blanca. Tras una breve recorrida por las inmediaciones, la policía logró individualizar y aprehender al presunto agresor. Entre sus pertenencias, los efectivos hallaron y secuestraron el cuchillo con el que habría intimidado a la mujer.