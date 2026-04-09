Secuestran más de 100 kilos de marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Este jueves, funcionarios dependientes del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional de Tucumán detectaron bolsas con estupefacientes escondidas en un cargamento de limones. El control vial fue realizado en el Puesto de Control “Trancas”.
Gendarmería Nacional incautó bolsas con estupefacientes en un semiremolque. Dos personas fueron detenidas.
Este jueves, funcionarios dependientes del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional de Tucumán detectaron bolsas con estupefacientes escondidas en un cargamento de limones. El control vial fue realizado en el Puesto de Control “Trancas”.
En un operativo que formó parte de los procedimentos habituales de seguridad y control de rutas nacionales, los gendarmes detectaron bolsas tipo arpilleras ocultas entre cajones de fruta. Durante la requisa, hallazon 100 kilos de cannabis sativa y 52 kilos de la sustancia blancuzca (presuntamente cocaína) dentro de las bolsas.
Tras el operativo, dos personas quedaron detendias y se encuentran a disposición de la Justicia. Además, se procedió al secuestro del cargamento encontrado y del vehículo para continuar con las pericias correspondientes. Asimismo, se dispuso el análisis químico de la sustancia blanquecina para establecer su naturaleza.
Este martes, el Servicio Penitenciario llevó adelante una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I, donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes escondidos en uno de los módulos.
El operativo se llevó a cabo en la zona de las calderas, del Módulo 2, donde un agente del servicio penitenciario detectó irregularidades en el entretecho del Ala 1 del módulo. Tras realizar la requisa correspondiente, los efectivos encontraron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas fraccionadas.
La droga estaba oculta y acondicionada en un sector de difícil acceso dentro de la estructura del módulo. Tras la inspección, se detectó un total de 124 dosis de cocaína distribuidas en envoltorios de papel junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos. Además, se incautaron 610 dosis de marihuana, también fraccionadas, con un peso total de 1090 gramos.