9 de abril de 2026 - 22:35

Secuestran más de 100 kilos de marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Gendarmería Nacional incautó bolsas con estupefacientes en un semiremolque. Dos personas fueron detenidas.

Secuestran marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Secuestran marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Foto:

Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este jueves, funcionarios dependientes del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional de Tucumán detectaron bolsas con estupefacientes escondidas en un cargamento de limones. El control vial fue realizado en el Puesto de Control “Trancas”.

Leé además

Secuestaron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del Complejo Penitenciario Almafuerte

Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del penal Almafuerte

Por Redacción Policiales
estafaban con transferencias truchas y cuando los detuvieron en san rafael tenian 2 kilos de cocaina

Estafaban con transferencias "truchas" y cuando los detuvieron en San Rafael tenían 2 kilos de cocaína

Por Oscar Guillén

En un operativo que formó parte de los procedimentos habituales de seguridad y control de rutas nacionales, los gendarmes detectaron bolsas tipo arpilleras ocultas entre cajones de fruta. Durante la requisa, hallazon 100 kilos de cannabis sativa y 52 kilos de la sustancia blancuzca (presuntamente cocaína) dentro de las bolsas.

Gendarmería Nacional- operativo en Tucuman
Gendarmería Nacional incautó más de 100 kilos de estupefacientes escondidos entre cajas de limones

Gendarmería Nacional incautó más de 100 kilos de estupefacientes escondidos entre cajas de limones

Tras el operativo, dos personas quedaron detendias y se encuentran a disposición de la Justicia. Además, se procedió al secuestro del cargamento encontrado y del vehículo para continuar con las pericias correspondientes. Asimismo, se dispuso el análisis químico de la sustancia blanquecina para establecer su naturaleza.

Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en el penal Almafuerte

Este martes, el Servicio Penitenciario llevó adelante una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I, donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes escondidos en uno de los módulos.

El operativo se llevó a cabo en la zona de las calderas, del Módulo 2, donde un agente del servicio penitenciario detectó irregularidades en el entretecho del Ala 1 del módulo. Tras realizar la requisa correspondiente, los efectivos encontraron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas fraccionadas.

La droga estaba oculta y acondicionada en un sector de difícil acceso dentro de la estructura del módulo. Tras la inspección, se detectó un total de 124 dosis de cocaína distribuidas en envoltorios de papel junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos. Además, se incautaron 610 dosis de marihuana, también fraccionadas, con un peso total de 1090 gramos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rosario: un hombre golpeó a una moza y fue detenido

Violencia en Rosario: un hombre golpeó a una moza tras negarse a pagar por adelantado

Por Redacción Policiales
Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido

Caso Propofest: el testimonio de la hermana del anestesiólogo muerto complica a "Tati" Leclercq

Por Redacción Policiales
Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia

Dolor y reclamos en la despedida de Ángel en Comodoro Rivadavia: su madre no asistió al entierro

Por Redacción Policiales
César Albino Romero (61), uno de los tres delincuentes que conformaban la banda delictiva. 

Cayó un banda de entraderas y uno de los delincuentes fue encontrado en un lugar insólito: el video

Por Redacción Policiales