Secuestran más de 100 kilos de marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Secuestran marihuana y cocaína ocultas entre un cargamento de limones en Tucumán

Este jueves, funcionarios dependientes del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional de Tucumán detectaron bolsas con estupefacientes escondidas en un cargamento de limones. El control vial fue realizado en el Puesto de Control “Trancas”.

En un operativo que formó parte de los procedimentos habituales de seguridad y control de rutas nacionales, los gendarmes detectaron bolsas tipo arpilleras ocultas entre cajones de fruta. Durante la requisa, hallazon 100 kilos de cannabis sativa y 52 kilos de la sustancia blancuzca (presuntamente cocaína) dentro de las bolsas.

Gendarmería Nacional- operativo en Tucuman Gendarmería Nacional incautó más de 100 kilos de estupefacientes escondidos entre cajas de limones Gendarmería Nacional Tras el operativo, dos personas quedaron detendias y se encuentran a disposición de la Justicia. Además, se procedió al secuestro del cargamento encontrado y del vehículo para continuar con las pericias correspondientes. Asimismo, se dispuso el análisis químico de la sustancia blanquecina para establecer su naturaleza.

Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en el penal Almafuerte Este martes, el Servicio Penitenciario llevó adelante una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I, donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes escondidos en uno de los módulos.

El operativo se llevó a cabo en la zona de las calderas, del Módulo 2, donde un agente del servicio penitenciario detectó irregularidades en el entretecho del Ala 1 del módulo. Tras realizar la requisa correspondiente, los efectivos encontraron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas fraccionadas.