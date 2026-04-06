Estafaban con transferencias "truchas" y cuando los detuvieron en San Rafael tenían 2 kilos de cocaína

Personal de Delitos Tecnológicos Zona Sur logró establecer la identidad de dos sujetos que cometieron estafas mediante el uso de la billetera virtual Mercado Pago y cuando los detuvieron, tenían más de 2 kilos de cocaína .

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La investigación se inició a partir de una denuncia vinculada a un hecho ocurrido el 21 de marzo, entre las 18 y las 21, en un comercio ubicado en avenida Urquiza de San Rafael . Allí, un hombre adquirió cuatro botellas de vino, dos espumantes y cinco copas con inscripciones locales y abonó mediante una supuesta transferencia por $94.000, exhibiendo un comprobante que nunca se acreditó.

A partir de las tareas investigativas, el personal logró obtener registros fílmicos e identificar a uno de los autores, oriundo de Las Heras, con domicilio en el barrio Cristo Redentor.

El 4 de abril, una nueva denuncia permitió reforzar la hipótesis investigativa. Una empleada de un local comercial de avenida El Libertador indicó que fue víctima a las 18.20 de una maniobra similar, cuando un individuo con características físicas coincidentes adquirió prendas de vestir y exhibió un comprobante de pago por $135.900 a través de la misma aplicación, monto que tampoco se acreditó.

Uno de los sujetos detenidos en San Rafael con cocaína. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Con los datos reunidos, la UID avanzó con tareas de campo en el distrito de Las Paredes, donde logró establecer que el sospechoso se encontraba alojado en un complejo de cabañas y que concurriría a un local bailable de la zona.

En ese contexto, se montó un operativo de vigilancia en inmediaciones de avenida Hipólito Yrigoyen, donde en la madrugada del domingo se observó la llegada de un automóvil Volkswagen Polo, del que descendieron dos hombres.

Tras la intervención judicial, ambos fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del vehículo y de distintos dispositivos electrónicos. En la requisa se incautaron teléfonos celulares y elementos vinculados a compras recientes.

WhatsApp-Image-2026-04-05-at-14.11.032-675x1200 La droga decomisada en el sur provincia. Gentileza Ministerio de Seguridad.

La investigación continuó con un allanamiento en la cabaña donde se hospedaban, en calle Sardini Sur s/n, donde se secuestraron prendas de vestir nuevas, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo, bebidas y dos ladrillos de sustancia blanquecina que, tras ser analizada, resultó ser cocaína con un peso superior a los dos kilos. En el lugar, también se incautó un Ford EcoSport.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Departamental San Rafael, que dispuso las medidas correspondientes en el avance de la investigación.