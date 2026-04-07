Secuestraron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del penal Almafuerte

Mediante una requisa, personal penitenciario encontró la sustancia oculta en un lugar de difícil acceso. La Justicia dispuso las medidas correspondientes.

Secuestaron más de 1,6 kilos de droga en un módulo del Complejo Penitenciario Almafuerte

Este martes, el Servicio Penitenciario llevó adelante una requisa en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte I, donde se procedió al secuestro de una importante cantidad de estupefacientes escondidos en uno de los módulos.

El operativo se llevó a cabo en la zona de las calderas, del Módulo 2, donde un agente del servicio penitenciario detectó irregularidades en el entretecho del Ala 1 del módulo. Tras realizar la requisa correspondiente, los efectivos encontraron múltiples envoltorios con sustancias ilícitas fraccionadas.

La droga estaba oculta y acondicionada en un sector de difícil acceso dentro de la estructura del módulo. Tras la inspección, se detectó un total de 124 dosis de cocaína distribuidas en envoltorios de papel junto a otros paquetes compactados, con un peso total de 606 gramos. Además, se incautaron 610 dosis de marihuana, también fraccionadas, con un peso total de 1090 gramos.