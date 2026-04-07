7 de abril de 2026 - 19:18

San Martín: buscan intensamente a un hombre que envió mensajes de alerta antes de desaparecer

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

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Por Enrique Pfaab

La comunidad de San Martín y toda la zona Este se encuentra en alerta por la desaparición de Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, quien es intensamente buscado desde el lunes 6 de abril.

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Según informaron allegados y fuentes vinculadas a la investigación, el hombre fue visto por última vez alrededor de las 17.30, cuando salió de su domicilio en una bicicleta de carrera marca Venzo con destino a un taller de reparación.

Con el correr de las horas la preocupación creció en su entorno. Antes de perder contacto, Esquivel habría enviado mensajes a familiares en los que mencionaba haber recibido amenazas. La última comunicación registrada fue cerca de las 22.00 de ese mismo día.

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Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

El hombre es oriundo del departamento de Santa Rosa. Al momento de su desaparición v estía pantalón cargo verde militar, buzo azul con el logo de Adidas y alpargatas azules.

Por estas horas, personal policial y judicial trabaja en la reconstrucción de los últimos movimientos de Esquivel. Entre las medidas adoptadas se analizan cámaras de seguridad de la zona y registros de telefonía, mientras se desarrollan rastrillajes en distintos sectores del departamento, con especial atención en rutas y áreas rurales.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Desde la familia también pidieron máxima difusión del caso, al considerar que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con su ubicación.

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Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, fue visto por última vez el lunes por la tarde cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller. Horas después envió mensajes en los que advertía haber recibido amenazas y desde entonces no se tiene contacto con él.

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