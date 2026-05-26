Persecución, disparos y cinco detenidos en Zárate: cayó el hijo de un funcionario en Zárate

Un operativo policial realizado en la ciudad bonaerense de Zárate terminó con la detención de cinco sospechosos armados, entre ellos Esteban Manuel Ferreyra , hijo del subsecretario de Seguridad municipal, Alejandro Ferreyra . El procedimiento incluyó una persecución, intercambio de disparos y el secuestro de varias armas de fuego.

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La investigación comenzó luego de que el Centro de Operaciones Zárate (COZ) detectara un vehículo sospechoso, un Volkswagen Vento , que era investigado por distintos robos cometidos en la ciudad y zonas cercanas.

Según informaron fuentes oficiales, el sistema lector de patentes alertó sobre la circulación del auto en la zona de España y las vías , por lo que se activó un seguimiento mediante el anillo digital de monitoreo.

Desbarataron una banda criminal en Zárate Uno de los delincuentes es el hijo del exsecretario de Seguridad del municipio @jennydiserio en +Info a la tarde pic.twitter.com/LJCzqt0zWB

El vehículo avanzó por distintas calles hasta que efectivos del Comando de Patrullas y de Prefectura DPRO montaron un operativo cerrojo para interceptarlo. Cuando intentaron identificar a los ocupantes, los sospechosos comenzaron a disparar e intentaron escapar.

Tras el enfrentamiento, tres personas fueron detenidas en el lugar y otras dos capturadas poco después. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron armas cortas, una pistola equipada con un Kit Roni —dispositivo que transforma un arma de mano en una plataforma similar a un subfusil— y una importante cantidad de municiones.

El impacto político tras la detención

La presencia de Esteban Ferreyra, de 40 años, entre los detenidos generó repercusiones inmediatas dentro del gobierno municipal. Horas después del operativo, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, anunció la desafectación preventiva del subsecretario de Seguridad, Alejandro Ferreyra.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el jefe comunal explicó que tomó la decisión mientras la Justicia avanza con la investigación y se conocen más detalles del caso.

El auto en el que circulaban los detenidos El auto en el que circulaban los detenidos. redes

Además, sostuvo que el funcionario aseguró no tener relación con su hijo desde hacía tiempo y que el detenido no residía actualmente en la ciudad. También indicó que Ferreyra padre puso a disposición de la Justicia toda la información que tenía y entregó su teléfono celular para ser peritado.

“Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o manto de duda”, expresó Matzkin en el mensaje difundido oficialmente.

Uno de los detenidos tenía pedido de captura

El secretario de Seguridad de Zárate, Juan Manuel Iglesias, confirmó además que otro de los apresados tenía pedido de captura por el asesinato de un integrante de la Prefectura Naval Argentina.

Se trata del crimen de Nicolás Cañete, ocurrido el 20 de abril en el barrio San Jacinto. El prefecto había sido baleado durante un intento de robo y permaneció internado durante más de un mes en estado crítico hasta morir el último fin de semana en el Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ese expediente ya había un detenido, luego de un allanamiento realizado tras analizar imágenes de cámaras de seguridad que permitieron identificar a los sospechosos. “Son personas peligrosas, que no tenían problemas en usar sus armas”, advirtió Iglesias al referirse a los detenidos.