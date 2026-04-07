7 de abril de 2026 - 21:09

Se fue a un cumpleaños y cuatro días después apareció muerto adentro de una heladera en Santa Fe

El joven había salido de fiesta y varios días después fue hallado en una macabra escena. Por el hecho hay un detenido. Investigan si el crimen está vinculado a drogas

El joven fue hallado sin vida dentro de una heladera

El joven fue hallado sin vida dentro de una heladera

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe, se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de Ramiro Fabián Nast, un joven de 23 años que había desaparecido y fue encontrado muerto en el interior de una heladera.

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El joven había sido visto por última vez el jueves por la noche, cuando asistió a un festejo de cumpleaños en la zona norte de la localidad. La preocupación de su entorno comenzó el viernes, cuando no se presentó a trabajar y su teléfono celular permaneció apagado.

Tras una denuncia formal de desaparición radicada el domingo, la fiscal María Eugenia Navone ordenó rastrillajes que culminaron el lunes por la tarde. El cuerpo del joven fue localizado cerca de las 16:30 en el interior de una heladera arrojada a un zanjón profundo, en la intersección de las calles Tomás de la Torre y Paysandú, debajo de las vías del tren.

Las autoridades calificaron el hecho como un acto con planificación y premeditación, señalando que ocultar un cuerpo dentro de una heladera representa una tarea de gran dificultad. El operativo de rescate del cadáver se extendió por horas debido al difícil acceso a la zona y al caudal de agua del desagüe.

Hasta el momento, la justicia ha detenido a un hombre de 29 años por el crimen, identificado como uno de los últimos contactos de la víctima. No obstante, la fiscalía mantiene un fuerte hermetismo mientras busca a otros dos sospechosos que ya estarían identificados y se encuentran prófugos.

Aunque la causa se encuentra en una etapa dinámica, la principal línea de investigación apunta a un conflicto relacionado con la venta de drogas.

Según fuentes del caso, la familia de Nast aportó información sobre la existencia de un punto de venta de estupefacientes en la zona donde apareció el cuerpo, vinculando a ese grupo de jóvenes con el homicidio.

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