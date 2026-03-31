Recuperan 400 kilos de nueces robadas en fincas de Tupungato tras múltiples operativos

Los procedimientos se realizaron en distintas fincas del Valle de Uco y permitieron detener a varios sospechosos.

Durante operativos llevados a cabo en los últimos días en el departamento de Tupungato, se lograron recuperar alrededor de 400 kilos de nueces que habían sido robadas en distintas fincas del Valle de Uco.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo durante la madrugada del domingo en finca Fazzio ubicada en calle Los Cuatro, en la zona del Cordón del Plata. En el operativo, hallaron una bolsa de arpillera con alrededor de 30 kilos de nueces en su interior.

Los procedimientos en la misma finca siguieron durante el lunes, donde personal policial encontró otra bolsa que contenía 50 kilos de nueces. Además, durante la tarde realizaron controles en calle Las Cuatro, donde detectaron a varios hombres que salían de la finca con bolsas en sus hombros. Allí se produjo una persecución, donde lograron detener a los ladrones y recuperaron tres bolsas de nueces con un total de 120 kilos.

Robo de nueces El hurto de nueces no cesaba y horas más tarde realizaron una denuncia debido a que personas se encontraban robando en una finca. Al ingresar a la propiedad encontraron dos bolsas y detectaron a dos hombres que escapaban por un descampado cercano, los cuales fueron aprehendidos.

Como resultado de este segundo procedimiento, se secuestraron 4 bolsas con un peso total de 180 kilos de nueces variedad Chandler. Ambos detenidos fueron trasladados a la subcomisaria de Cordón del Plata, donde uno de ellos presentaba una medida pendiente de comparendo y citación.

A la par, se llevó a cabo un operativo en una finca ubicada en calle La Gloria, donde observaron una bolsa de plástico con 30 kilos de nueces la cual estaba ubicada a pocos metros del cierre perimetral