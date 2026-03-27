Mendoza impulsa obras energéticas en el Valle de Uco para sostener el crecimiento regional

Con el objetivo de acompañar el crecimiento sostenido de la demanda energética , la provincia comenzó a consolidar una infraestructura clave que hoy permite proyectar nuevas etapas de generación. En ese marco, avanza con la compulsa de ofertas económicas para la construcción de la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz, dos obras estratégicas para fortalecer el sistema eléctrico mendocino.

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Ambos proyectos se inscriben en una planificación impulsada por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Energía y Ambiente y del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, orientada a mejorar la capacidad de transporte y distribución de energía en el Valle de Uco . La iniciativa busca consolidar una red más robusta, capaz de sostener el crecimiento del corredor productivo y, al mismo tiempo, habilitar la incorporación de nuevas fuentes de generación.

La Empresa Mendocina de Energía (EMESA) es una herramienta de la provincia para gestionar y promover el desarrollo de proyectos energéticos en Mendoza.

Desde el punto de vista técnico, las obras permitirán incrementar de manera significativa la capacidad de transformación y transporte eléctrico en la región. En particular, la nueva estación posibilitará convertir energía desde niveles de 220 kV a tensiones de distribución, optimizando el abastecimiento para usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La Estación Transformadora Valle de Uco y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz marcará un paso estratégico para fortalecer el sistema eléctrico de la región. Beneficiará a más de 150.000 vecinos y permitirá acompañar el crecimiento productivo del Valle de Uco. pic.twitter.com/XgTWp2txLF

El impacto también se proyecta en el plano económico y social. Una red más confiable no solo mejora la calidad del servicio, sino que brinda sustento al desarrollo de actividades clave como la agroindustria, la vitivinicultura y el turismo. Además, reduce restricciones estructurales y genera condiciones más favorables para la llegada de nuevas inversiones en el Valle de Uco.

En términos institucionales, el proyecto es impulsado a través del Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (FOPIATZAD), con la participación del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y de Empresa Mendocina de Energía (EMESA) como organismo asesor técnico. Esta articulación apunta a garantizar transparencia y solvencia técnica en cada etapa del proceso. Así, se asegura una implementación eficiente y alineada con los objetivos provinciales.

El proyecto Papagayos

Mientras se fortalece el sistema de transporte eléctrico, la provincia avanza también en ampliar la capacidad de generación con la Central Térmica Papagayos. El proyecto se inscribe como un paso complementario dentro del fortalecimiento de la red eléctrica, al buscar aprovechar la infraestructura existente y responder a una demanda en crecimiento.

La iniciativa prevé la construcción de una central térmica con una capacidad instalada de 100 MW, que utilizará gas natural proveniente del gasoducto Gas Andes. Su emplazamiento, en el distrito de Pareditas, en San Carlos, fue definido en función de criterios técnicos y estratégicos: la cercanía tanto al suministro de combustible como a la traza de la línea de alta tensión de 220 kV Agua del Toro – Cruz de Piedra permitirá una conexión eficiente al sistema eléctrico.

central-termica-papagayos La futura central se ubicará en Pareditas, a 56 km al sur de la villa cabecera de San Carlos, sobre la Ruta Nacional 40. Gentileza

Participación y ambiente

El proyecto de la Central Térmica Papagayos, que se desarrolla desde 2017, contempla la utilización de equipos de alta eficiencia y cuenta con dictámenes técnicos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (UNCuyo), además de diversos informes sectoriales.

En las últimas semanas, la iniciativa sumó una instancia clave en su proceso: la convocatoria a audiencia pública por parte de la Subsecretaría de Ambiente, en el marco de la evaluación de impacto ambiental. Este espacio busca garantizar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en la toma de decisiones.

La audiencia se realizará el 8 de abril a las 10, de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 7 de abril a las 23.59 mediante el formulario disponible en el sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente. Además, la instancia será transmitida en vivo por su canal oficial de YouTube.

Luego de esta etapa de consulta, la Subsecretaría de Ambiente deberá emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), resolución que definirá la viabilidad del proyecto y establecerá las condiciones y medidas de mitigación necesarias para su ejecución.

Energía para el desarrollo local y el impacto regional

Desde el ámbito departamental, Fernando Miranda, secretario de Obras de la Municipalidad de San Carlos, destacó que estos proyectos responden a una necesidad concreta del territorio: acompañar el crecimiento y generar condiciones para nuevas inversiones.

“Hemos estado gestionando con la Provincia y la distribuidora una inversión para poder dar solución a los emprendimientos nuevos que nos están llegando al departamento”.

En esa línea, vinculó directamente la infraestructura energética con el desarrollo económico: “Para que haya mano de obra local también tienen que haber inversiones de privados para poder generar empleo”.

El funcionario también remarcó el alcance regional de las obras: “Capiz es un punto estratégico por el sistema interconectado de alta tensión. De ahí se beneficia todo el Valle de Uco, no solo San Carlos”, señaló.

ET Valle de Uco y ampliación ET Capiz Esta nueva Estación Transformadora junto con la ampliación de la estación existente en Capiz, mejora la conectividad y calidad del servicio eléctrico, garantizando energía confiable para hogares y empresas. Gentileza

También puso el foco en el impacto laboral de la Central Térmica Papagayos: “Todo lo que se pueda hacer de mano de obra local, le hemos marcado como prioridad a las empresas”. Respecto a las preocupaciones ambientales, uno de los aspectos evaluados fue el uso del agua. Según explicó Miranda, la central funcionará mediante motores a gas y no requerirá grandes volúmenes, ya que el recurso se utilizará únicamente para sistemas de refrigeración. “Estamos hablando de 200 litros por día en un sistema de refrigeración de un motor”, indicó haciendo hincapié en que se trata de un consumo acotado.

Finalmente, planteó la importancia de contar con infraestructura energética para no perder oportunidades de desarrollo ya que, según cuenta, hace algunos años se perdió la posibilidad de radicar una importante inversión industrial en el departamento por falta de energía. Hoy, con estas obras, se busca revertir esa situación y generar condiciones para el crecimiento productivo local.

La infraestructura energética tiene un objetivo productivo que impacta económica y socialmente en el Valle de Uco y todo Mendoza. Con obras en ejecución y proyectos en evaluación, la provincia avanza en un esquema energético que combina planificación, inversión y participación ciudadana.