El Gobierno fijó fecha de la audiencia pública para la Central Térmica Papagayo en San Carlos

El gobierno de Alfredo Cornejo lanzó este miércoles la convocatoria audiencia pública para avanzar en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “ Central Térmica Papagayo ”, impulsado por Empresa Mendocina de Energía S.A. ( Emesa ) .

Gobierno prioriza reforma de Glaciares y frena el debate de la nueva ley de financiamiento universitario

Paritarias 2026: el SUTE ya debate la segunda propuesta del Gobierno en los departamentos

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 44 de la Subsecretaría de Ambiente, publicada este 4 de marzo en el Boletín Oficial, y fija la realización de la audiencia para el próximo 8 de abril , a las 10, bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.

El proyecto prevé la instalación de una central térmica en el distrito Pareditas , departamento de San Carlos , en un predio ubicado a unos 56 kilómetros de la villa cabecera, sobre la Ruta Nacional 40 hacia el sur.

Según consta en el expediente, la empresa presentó el Estudio Ambiental elaborado por la consultora Knight Piésold Argentina Consultores S.A . El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental había sido autorizado en 2018 mediante la Resolución 445-SAyOT-2018.

Durante el trámite intervinieron distintos organismos sectoriales y se incorporó un dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , cuyas observaciones fueron respondidas por el proponente.

Convocatoria y participación

La resolución establece que podrán participar todas las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un interés razonable, individual o colectivo, vinculado al proyecto.

La inscripción para intervenir de manera oral deberá realizarse a través del sitio web oficial del Ministerio de Energía y Ambiente, hasta las 23.59 del día anterior a la audiencia.

Además, se podrán presentar consideraciones por escrito al correo [email protected] desde la primera publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles posteriores a la finalización de la audiencia.

La normativa vigente, Ley 5961 de Preservación del Ambiente y su decreto reglamentario 2109/1994, entre otras disposiciones, exige la convocatoria a audiencia pública como instancia obligatoria dentro del proceso de evaluación ambiental.

La Subsecretaría deberá publicar edictos en el Boletín Oficial y realizar la convocatoria con al menos 20 días de antelación, en tres oportunidades y además de difundirla en su sitio web y redes sociales.

Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental, los dictámenes técnicos y sectoriales y el resto de la documentación vinculada al proyecto se encuentran disponibles para su consulta pública en la página oficial del Ministerio.

La audiencia será conducida por representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente y por la arquitecta Soledad Barros, o quien ésta designe, en calidad de instructores del procedimiento.

La resolución