Seis empresas compiten por la Estación Transformadora que fortalecerá el Valle de Uco

La provincia avanzó con la apertura de ofertas económicas para la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la Ampliación de la Estación Transformadora Capiz , dos obras centrales para fortalecer el sistema eléctrico mendocino . El proyecto apunta a mejorar la distribución y el transporte de energía en el Valle de Uco y consolidar el crecimiento del corredor productivo.

La ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , encabezó el acto en el que se conocieron las propuestas de seis empresas que superaron la evaluación técnica. La inversión prevista permitirá ampliar la capacidad del sistema y garantizar mayor estabilidad para más de 150.000 vecinos y para los sectores productivos de la región.

La apertura del Sobre 2 se realizó en el Ministerio de Energía y Ambiente, con la participación de los organismos intervinientes y bajo las condiciones de transparencia y cumplimiento normativo establecidas en el pliego. Allí se conocieron las ofertas económicas para ejecutar la Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 kV y la ampliación de la Estación Transformadora Capiz.

Tras la presentación de las propuestas, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , destacó el proceso competitivo: “Cuando hay reglas estables y transparentes, se beneficia la concurrencia. Y a mayor concurrencia, hay mejor competencia. Si hay mejor competencia, los precios bajan” , afirmó.

También subrayó el impacto presupuestario: “Hay empresas que han presentado ofertas por debajo del presupuesto inicial. Eso significa que los recursos públicos se pueden distribuir mejor y que es posible realizar una mayor cantidad de obras” , puntualizó.

En relación con el alcance territorial y productivo, Latorre remarcó: “Esta es una obra muy importante para nuestra provincia, para los vecinos del Valle de Uco y para todo el sector productivo de Mendoza”. Y agregó: “Esta infraestructura viene a fortalecer y darle mayor seguridad a la distribución y al transporte eléctrico en el Valle de Uco, pero también a robustecer el sistema de transporte eléctrico de toda la provincia. Significa un beneficio directo para más de 150.000 vecinos y para el corredor productivo de la región”.

La funcionaria también explicó el impacto estructural que tendrá la obra: “Muchas veces estas obras no se ven y pareciera que no modifican el día a día de los mendocinos, pero sí lo hacen. Tener disponibilidad, seguridad y capacidad de transporte eléctrico implica que nuevas fábricas puedan radicarse en nuestra provincia, que exista factibilidad para que el sector productivo se desarrolle y que los vecinos cuenten con un servicio más seguro”.

Energía Valle de Uco (1)

Por su parte, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sanchez Bandini, vinculó esta infraestructura con el desarrollo de energías renovables: “Permiten que proyectos de generación de energías renovables -como los parques que ya están en construcción y otros que podrán obtener factibilidad- puedan generar energía limpia e inyectarla a un sistema de transporte que se verá fortalecido con esta nueva línea”, explicó.

Además, sostuvo: “Seguimos avanzando en este camino. Ya está en curso la licitación de la línea Mendoza Norte y estamos trabajando ara desarrollar nuevas líneas en el resto de la provincia, también en el sur de Mendoza”.

Las empresas que presentaron ofertas económicas fueron Distrocuyo S.A.; Corporación del Sur; José Cartellone Construcciones Civiles S.A.; Rovella Carranza S.A. y Laugero Construcciones S.A.; y Da Fré / Sowic U.T.

Más energía y estabilidad para sostener el crecimiento regional

La obra prevé una inversión inicial estimada en USD 51.207.660, monto que podría reducirse tras la evaluación definitiva de las ofertas económicas. Se trata de una infraestructura estratégica para el Valle de Uco, ya que permitirá abastecer la creciente demanda eléctrica del área y mejorar la calidad y confiabilidad del suministro.

El proyecto beneficiará de manera directa a más de 150.000 habitantes y acompañará el desarrollo vitivinícola, agroindustrial y turístico de la región. Además, fortalecerá la seguridad del sistema eléctrico provincial y habilitará la incorporación de nueva generación de energía.

También generará condiciones para futuras ampliaciones de la red en 132 kV, incluyendo desarrollos vinculados a Tunuyán y Pareditas, y el cierre del anillo eléctrico del Valle de Uco mediante la Estación Transformadora Tupungato. A su vez, contribuirá a mejorar el comportamiento del sistema ante eventuales fallas del Sistema Interconectado Provincial y consolidará la capacidad de transporte eléctrico en una zona que continúa expandiéndose tanto en términos productivos como residenciales.