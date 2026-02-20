Cuáles son las empresas que compiten por la millonaria obra en el Acceso Sur

Un total de 11 ofertas recibió el Gobierno provincial para las esperadas obras de mejoramiento en el Acceso Sur , que demandarán una inversión superior a los 88.000 millones de pesos , dinero proveniente del Fondo de Resarcimiento.

Las propuestas para los dos paquetes licitatorios previstos fueron presentadas por Marcalba; Corporación del Sur ; Pagliara; Ceosa ; Ayfra/Green, Vialmani; Genco/Rovial; Da Fré/Ivica y Dumandzic; Cartellone ; Laugero/Kraft, e Hito .

Los oferentes se conocieron durante el acto de apertura de sobres que se realizó este viernes en el salón Patricias del cuarto piso de la Casa de Gobierno, en el cual participaron el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Luján Esteban Allasino y varios funcionarios y legisladores.

Las obras en la Ruta 40 consisten en la ejecución de una tercera trocha y nuevos puentes , a lo largo de 16 kilómetros .

Actualmente, el Acceso Sur registra un flujo promedio de 70.000 vehículos diarios . En este contexto, la intervención apunta a eliminar cuellos de botella, mejorar la seguridad y reducir los tiempos de viaje en uno de los principales ejes de conexión del área metropolitana.

Las obras que se harán en el Acceso Sur

La iniciativa en el Acceso Sur contempla la ampliación y repavimentación del tramo comprendido entre calle Paso y la Variante Palmira-Agrelo. “La sección 1 abarca desde Paso hasta Azcuénaga, con una extensión de 7,72 kilómetros y un plazo de 24 meses, y con un hito contractual para la tercera trocha a los 14 meses”, explicó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui. Agregó que “la sección 2 se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, con 8 kilómetros de intervención y un plazo de 12 meses.

El presupuesto total asciende a $88.912 millones, lo que equivale a unos 60 millones de dólares.

El primer tramo es el de mayor complejidad técnica y prevé la construcción de una tercera trocha por sentido de circulación. Además, incluye la ejecución de tres nuevos puentes elevados en los cruces con Malabia, Castro Barros y Zapiola, junto con la ampliación de los puentes Bulnes y Anchorena.

El segundo tramo, entre Azcuénaga y la Variante Palmira-Agrelo (8 kilómetros), contempla un reencarpetado integral, la adecuación de banquinas y mejoras en los accesos, con el objetivo de optimizar el transporte de cargas y fortalecer el comercio.

"Aspiramos a ejecutar los fondos con plazos perentorios y con buena competencia entre empresas, lo que demuestra que Mendoza tiene capacidad empresaria y una administración preparada para llevar adelante proyectos de esta magnitud”, señaló por su lado el gobernador Alfredo Cornejo en el acto de apertura de sobres.

“Hace 40 días publicamos los pliegos en borrador y hoy tenemos 11 ofertas para los dos tramos. Es el resultado de un proyecto trabajado con mucha responsabilidad técnica”, agregó por su lado el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Qué dijo Cornejo sobre el Acceso Sur

“El país lleva más de una década sin crecer y eso ha significado descapitalización en infraestructura. Mientras tanto, la gente tomó decisiones en el territorio y muchas veces el Estado fue detrás, mitigando errores. Hoy, estamos poniendo recursos para ordenar lo que durante años creció de manera desordenada”, remarcó Cornejo.

Y agregó: “Estamos aplicando un verdadero plan de ordenamiento territorial y eso requiere inversión concreta, no solo leyes”.

Durante su exposición, Cornejo también hizo mención a la mejoras en el transporte público. “Pasamos de 200.000 transacciones diarias en 2017 a más de 850.000 en el área metropolitana. No queremos una provincia pensada solo para el auto”, destacó.

La "alegría" de Allasino

El intendente de Luján, Esteban Allasino, destacó la magnitud de la obra y su impacto. “Antes que intendente soy ingeniero vial, y estar frente a una obra de esta envergadura es una enorme alegría. Mendoza necesitaba modernizar su red de accesos al área metropolitana”, afirmó.

Y agregó: “Esta tercera trocha y los nuevos puentes van a transformar para siempre el ecosistema de movilidad en Luján. Va a ser más seguro, más ágil y también va a facilitar la planificación urbana en una zona que ha crecido muchísimo en los últimos años”.