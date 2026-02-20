20 de febrero de 2026 - 23:45

Falleció Rodolfo "Chango" Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

El destacado referente político murió a los 82 años. Fue un actor central en la Reforma Constitucional de 1994 y un intelectual que transitó desde la militancia sindical hasta la consolidación del Estado en los años noventa.

Falleció Rodolfo Chango Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

Falleció Rodolfo "Chango" Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El peronismo mendocino y la política nacional despiden a una de sus figuras más multifacéticas de las últimas décadas: Rodolfo "Chango" Díaz, quien falleció este viernes a la edad de 82 años.

Leé además

Larga sesión de debate en la cámara de diputados donde se discute el proyecto de reforma laboral

Tensión en Diputados: el oficialismo frenó un intento del bloque K de suspender el debate de la reforma laboral

Por Redacción Política
La vicegobernadora Hebe Casado calentó la campaña por las elecciones en San Rafael. Foto: archivo

Hebe Casado y el PJ de San Rafael calentaron la campaña: furiosos cruces por las elecciones judicializadas

Por Redacción Política

Díaz, reconocido abogado y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ocupó cargos de máxima relevancia durante la presidencia de Carlos Menem, destacándose como Ministro de Trabajo de la Nación en 1992 y, posteriormente, como Procurador del Tesoro.

Su carrera estuvo marcada por la capacidad de articular la acción política con el rigor intelectual. En 1993, bajo su jefatura de campaña nacional, el peronismo alcanzó el 44% de los votos, y logró imponerse en 17 de los 24 distritos electorales, un hito histórico para el partido en elecciones de medio término. No obstante, Díaz siempre se reconoció como parte de una "minoría" dentro del justicialismo mendocino, vinculada estrechamente al proyecto nacional de Menem frente a sectores mayoritarios locales.

Uno de sus legados más profundos se forjó en el Paraninfo de Santa Fe durante la Convención Constituyente de 1994. Como convencional por Mendoza, Díaz fue el miembro informante para la inclusión de los denominados "nuevos derechos" en la Constitución Nacional, tales como el Amparo, el Habeas Corpus y el Habeas Data (Artículo 43). Sus relatos sobre aquellas jornadas describen un clima de "excitación intelectual" donde convivían 30 constitucionalistas y 45 profesores de derecho en un debate democrático que buscaba consolidar la recuperación institucional tras los conflictos con el militarismo residual.

A diferencia de otros dirigentes, el "Chango" Díaz fue lo que analistas denominan un "technopol": un intelectual-bisagra capaz de transferir saberes jurídicos y técnicos al funcionamiento del Estado. Tras su paso por la gestión pública, profundizó su perfil académico en la Universidad de Harvard, donde analizó las reformas estructurales de los noventa, y fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

En sus últimos años, aunque se mantenía alejado de la actividad partidaria directa, continuó vinculado al ámbito empresarial como alto cuadro de la petrolera Pan American Energy. Su partida marca el cierre de un capítulo para una generación de dirigentes que creyeron en la profesionalización de la política y en la necesidad de reformas estructurales para, según su propia visión, modernizar las bases del país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Emir y Omar Félix encaran una nueva elección el fin de semana en San Rafael. 

Efecto encuestas: Emir Félix sale a reforzar la campaña del PJ en San Rafael, a días de las elecciones

Por Martín Fernández Russo
El Gobierno busca que el Congreso apruebe su nuevo proyecto de financiamiento universitario.

El objetivo del Gobierno ahora es aprobar la nueva ley de financiamiento universitario en marzo

Por Redacción Política
La Libertad Avanza busca la expulsión de Florencia Carignano por realizar actos de sabotaje en plena sesión en el Senado.   

La Libertad Avanza busca expulsar a la diputada Florencia Carignano por escándalo que armó en plena sesión

Por Redacción Política
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

El balance del Gobierno tras el paro: pérdidas por US$ 575 millones y acatamiento entre 30% y 50%

Por Redacción Política