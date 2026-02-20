Falleció Rodolfo "Chango" Díaz, histórico dirigente del PJ mendocino y exfuncionario de Menem

El destacado referente político murió a los 82 años. Fue un actor central en la Reforma Constitucional de 1994 y un intelectual que transitó desde la militancia sindical hasta la consolidación del Estado en los años noventa.

El peronismo mendocino y la política nacional despiden a una de sus figuras más multifacéticas de las últimas décadas: Rodolfo "Chango" Díaz, quien falleció este viernes a la edad de 82 años.

Díaz, reconocido abogado y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ocupó cargos de máxima relevancia durante la presidencia de Carlos Menem, destacándose como Ministro de Trabajo de la Nación en 1992 y, posteriormente, como Procurador del Tesoro.

Su carrera estuvo marcada por la capacidad de articular la acción política con el rigor intelectual. En 1993, bajo su jefatura de campaña nacional, el peronismo alcanzó el 44% de los votos, y logró imponerse en 17 de los 24 distritos electorales, un hito histórico para el partido en elecciones de medio término. No obstante, Díaz siempre se reconoció como parte de una "minoría" dentro del justicialismo mendocino, vinculada estrechamente al proyecto nacional de Menem frente a sectores mayoritarios locales.

Uno de sus legados más profundos se forjó en el Paraninfo de Santa Fe durante la Convención Constituyente de 1994. Como convencional por Mendoza, Díaz fue el miembro informante para la inclusión de los denominados "nuevos derechos" en la Constitución Nacional, tales como el Amparo, el Habeas Corpus y el Habeas Data (Artículo 43). Sus relatos sobre aquellas jornadas describen un clima de "excitación intelectual" donde convivían 30 constitucionalistas y 45 profesores de derecho en un debate democrático que buscaba consolidar la recuperación institucional tras los conflictos con el militarismo residual.

A diferencia de otros dirigentes, el "Chango" Díaz fue lo que analistas denominan un "technopol": un intelectual-bisagra capaz de transferir saberes jurídicos y técnicos al funcionamiento del Estado. Tras su paso por la gestión pública, profundizó su perfil académico en la Universidad de Harvard, donde analizó las reformas estructurales de los noventa, y fue incorporado como académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.