Volcó un camión en Ruta 40 tras una maniobra peligrosa de una camioneta

El siniestro ocurrió frente a una estación de servicio YPF cuando la camioneta intentó pasar a un vehículo y provocó una maniobra del camión que impactó contra otro transporte estacionado.

Una maniobra de una camioneta culminó con el vuelco de un camión en Ruta 40

Un aparatoso vuelco tuvo lugar este viernes en la Ruta 40, el cual involucró a dos camiones de carga pesada y una camioneta, generó una importante movilización de los servicios de emergencia frente a una estación de servicio YPF.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el hecho se originó cuando un camión Scania, conducido por un ciudadano brasileño y una camioneta Toyota Hilux, circulaban por el Acceso Sur en sentido sur a norte.

En un momento dado, el conductor de la camioneta realizó una maniobra para esquivar a otro vehículo que circulaba a baja velocidad, lo que provocó que "encerrara" al camión Scania.

Ante la inminencia del choque, el conductor del transporte de carga efectuó un giro hacia la banquina, donde terminó colisionando contra el semirremolque de un camión Volvo que permanecía estacionado en el sector.

Este segundo transporte era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana. Producto del impacto y la pérdida de estabilidad, el semirremolque del Scania volcó sobre uno de sus laterales, quedando tendido junto a toda su carga.