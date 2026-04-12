Rivadavia: una mujer murió tras caer al canal que cruza el predio de San La Muerte

Ocurrió este domingo por la tarde en la zona de calle Galigniana y el canal Los Andes. La víctima tenía 42 años y fue rescatada por un familiar, pero no logró sobrevivir.

Rivadavia: una mujer murió tras caer al canal que cruza el predio San La Muerte.

Una mujer de 42 años falleció este domingo por la tarde en el departamento de Rivadavia, luego de caer a un canal en el predio conocido como San La Muerte, ubicado en calle Galigniana s/n y canal Los Andes.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Según la información oficial, la mujer se habría arrojado al cauce por razones que aún se investigan.

De acuerdo con los primeros datos, el yerno de la víctima logró sacarla del agua y ponerla a resguardo, pero con signos vitales débiles. Minutos después arribó personal policial de la Subcomisaría Ferreira, cuyos efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Posteriormente, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) continuaron con las tareas, aunque finalmente constataron el fallecimiento de la mujer.

En base a los indicios recolectados en la escena, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que se habría tratado de un intento de suicidio.