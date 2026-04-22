Liberaron a la madre que le permitió a su hijo menor llevar una réplica de arma a la escuela

La mujer fue imputada bajo la figura de intimidación pública agravada por la participación de un menor , en el contexto de los hechos que generaron preocupación en la comunidad educativa provincial.

El Ministerio Público Fiscal informó que este martes por la noche se dispuso la liberación de la madre del menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

En el marco de la investigación por pintadas amenazantes en escuelas de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal informó que este martes por la noche se dispuso la liberación de la madre del menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

La medida fue ordenada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, contra el Maltrato Animal y no Especializados, quien otorgó el recupero de la libertad a la mujer tras un pedido presentado por su defensa.

Desde el organismo judicial recordaron que la imputación contra la acusada había sido ampliada en la jornada previa, bajo la figura de intimidación pública agravada por la participación de un menor, en el contexto de los hechos que generaron preocupación en la comunidad educativa provincial.

La causa se inscribe en una serie de episodios recientes vinculados a amenazas en escuelas, lo que activó protocolos de seguridad y una investigación en curso para determinar responsabilidades.

Por el momento, no se brindaron más detalles y la pesquisa continúa bajo reserva.