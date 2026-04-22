22 de abril de 2026 - 08:54

Liberaron a la madre que le permitió a su hijo menor llevar una réplica de arma a la escuela

La mujer fue imputada bajo la figura de intimidación pública agravada por la participación de un menor, en el contexto de los hechos que generaron preocupación en la comunidad educativa provincial.

El Ministerio Público Fiscal informó que este martes por la noche se dispuso la liberación de la madre del menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

El Ministerio Público Fiscal informó que este martes por la noche se dispuso la liberación de la madre del menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En el marco de la investigación por pintadas amenazantes en escuelas de Mendoza, el Ministerio Público Fiscal informó que este martes por la noche se dispuso la liberación de la madre del menor que días atrás llevó una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo.

Leé además

Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en su escuela

Conmoción en Córdoba: un niño de 11 años falleció mientras jugaba en el recreo en una escuela

Por Redacción Policiales
Habló el hermano de la mujer asesinada en San Martín

"Los vi bien, con proyectos de terminar su casa": habló el hermano de la mujer asesinada en San Martín

Por Redacción Policiales

La medida fue ordenada por el fiscal Juan Manuel Sánchez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, contra el Maltrato Animal y no Especializados, quien otorgó el recupero de la libertad a la mujer tras un pedido presentado por su defensa.

Desde el organismo judicial recordaron que la imputación contra la acusada había sido ampliada en la jornada previa, bajo la figura de intimidación pública agravada por la participación de un menor, en el contexto de los hechos que generaron preocupación en la comunidad educativa provincial.

La causa se inscribe en una serie de episodios recientes vinculados a amenazas en escuelas, lo que activó protocolos de seguridad y una investigación en curso para determinar responsabilidades.

Por el momento, no se brindaron más detalles y la pesquisa continúa bajo reserva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémico audio de Luque contra Dalma y Gianinna.

"Hijas de put...": el audio de Leopoldo Luque contra las hijas de Maradona que se reprodujo en el juicio

Por Redacción Policiales
Filmó su propia muerte mientras participaba de una picada ilegal.

Iba en moto, participaba de una picada ilegal y filmó su propia muerte: impactante video

Por Redacción Policiales
Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Quién era Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Por Redacción Policiales
El menor fue al Hospital de Melchor Romero junto a su hermana. La Justicia de La Plata investiga el caso.

La Plata: tiene 17 años y denunció que su pareja de 38 lo mantuvo cautivo y lo golpeó durante cinco días

Por Redacción Policiales