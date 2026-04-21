21 de abril de 2026 - 20:41

Quién era Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Tenía 35 años y atravesaba una situación de profunda vulnerabilidad social. Sus hijos estaban bajo cuidado estatal y ella asistía a una organización para personas en situación de calle antes de ser hallada asesinada en su precaria vivienda de San Martín.

Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Carla Magallanes, la madre de tres niños víctima del primer femicidio del año en Mendoza

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Detuvieron en Rivadavia a la pareja de la mujer asesinada en San Martín. (Foto Radio Regional) 

Femicidio en San Martín: detuvieron en Rivadavia a la pareja de la mujer asesinada

Por Enrique Pfaab
Femicidio en San Martín: encontraron muerta a una mujer de 35 años y buscan a su pareja.

Femicidio en San Martín: encontraron asesinada a una mujer de 35 años en su casa

Por Enrique Pfaab

Su cadáver fue encontrado este martes por su propia madre en una vivienda del distrito de Montecaseros, San Martín, luego de varios días de angustiosa falta de contacto.

El primer femicidio de 2026 en Mendoza

Detrás del horror del crimen, surge la historia de una mujer que luchaba contra la adversidad. Carla era madre de tres hijas, fruto de relaciones anteriores, aunque al momento de su muerte no convivía con ellas. Las menores se encontraban judicializadas y bajo la órbita del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), lo que evidenciaba la compleja situación familiar que atravesaba la víctima.

Su búsqueda de apoyo la llevó, durante 2024 y gran parte de 2025, a la organización Red Puentes, que funciona en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en San Martín. Allí recibía asistencia destinada a personas en situación de calle y con consumos problemáticos, un espacio que frecuentó hasta fines de septiembre pasado, cuando dejó de asistir.

Al momento del crimen, Carla convivía en una habitación precaria del Callejón Moreno con su pareja, Gabriel Trejo, quien fue detenido en Rivadavia tras permanecer prófugo algunas horas. Según testimonios de vecinos, las discusiones en la pareja eran frecuentes; de hecho, el viernes previo al hallazgo se escucharon gritos que cesaron de forma abrupta, marcando el que habría sido el momento del ataque.

El hallazgo de su cuerpo reflejó la brutalidad de sus últimas horas: fue encontrada en una habitación cerrada desde el exterior con cadenas y alambres. Los peritos constataron signos de lucha, lesiones en su rostro y una herida cortopunzante en el cuello que le habría quitado la vida entre 48 horas y seis días antes de ser localizada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gonzalo Romano uno de los puntos altos del equipo de Handball de Palmira

Palmira sigue marcando la actividad del Handball de Mendoza

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza,

Mendoza amanece "modo invierno": cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

Servicio penitenciario: la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la apertura de nuevos centros de formación en tres complejos de Mendoza. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

La DGE abrirá centros de formación en complejos penitenciarios de Mendoza

En Independiente Rivadavia ya palpitan el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Histórico. 

Se viene el clásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: cómo comprar las entradas