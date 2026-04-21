Palmira sigue marcando la actividad del Handball de Mendoza

Se jugaron partidos por la Cuarta fecha del torneo Apertura de Handball en la máxima división Liga de Honor y en Primera de damas y varones.

Lepra vs. Lobo: un partido donde el cómo importará igual que el resultado final

Darío Franco transforma el presente de Gimnasia y Esgrima antes del clásico mendocino

En las damas se produjeron triunfos en Liga de Honor de la UNCuyo sobre Godoy Cruz "B" 34 a 20 y además la Municipalidad de San Carlos superó como visitante a las maipucinas de Etiec, 30 a 28.

Recordamos que la Municipalidad de San Carlos se incorporó este año como afiliado de Amebal ya que hasta el año pasado pertenecía a Asabal. De esa forma la Asociación Mendocina de Balonmano se transforma en una de las instituciones con mayor cantidad de representantes de los distintos departamentos.

En la Liga de Honor masculina los palmirenses de la Muni de San Martín continúan invictos, con el cuarto triunfo en fila, frente a Etiec como visitantes por 40 a 26. También se impuso UNCuyo a Godoy Cruz por 33 a 26 y de la Municipalidad de Tunuyán 34 a 26 sobre San Lorenzo de Russell.

Etiec 28-Munic. San Carlos 30 (PT 12-14). Marianela Montes 12 goles, Valentina Olaiz 7 (E); Ileana Cocco 6 y marcaron 5 goles: Sofía Carrasco, Janet Salinas, María Bandiera y Evangelina Cocchi (MSC).

UNCuyo 34-Godoy Cruz B 20 (PT 15-10). Clara Bellido 6, entre 11 jugadoras que convirtieron (U); Daniela Belot 8 (GC).

Liga de Honor masculina

Etiec 26-Munic. San Martín (Palmira) 40. (PT 13-19). Luca Robert 8 (E); Martín Mateo 9, Gonzalo Romano 9 (MSM).

UNCuyo 33-Godoy Cruz 26. (PT 20-9). Simón Condorelli 8 goles entre 10 que anotaron (U); Franco Carrión 9 (GC).

Munic Tunuyán 34-San Lorenzo de Russell 26 (PT 15-16). Miguel García 9 entre nueve que anotaron (MSC); Emanuel Ochoa 8 (SL).

Primera masculino

Munic. Maipú 48-Munic. Luján 19 (PT 20-8). Gaspar Pona 12, Eric Aciar 8 (MM); Agustín Riva 5 (ML). Etiec 22-Munic. San Carlos 47 (PT 10-16). Franco Fernández 7, Emiliano Becerra 7 (E); Mauricio Lobos 10, Nahuel Riollo 9 (MSC). 3ra. fecha. Filippini 31-Munic. Tupungato 27 (PT 14-15). Luciano Choque 10, fue el que más convirtió entre once jugadores (F); Carlos Pinto (MT).

Primera femenino

Los resultados en Primera damas fueron: Atlético Argentino 11-UNCuyo B 24 (PT 4-12). Valentina Alaniz 6 (A); Ximena Arancibia 7, Ivanna Savina 7 (U)

Munic. Maipú 38-Etiec 20 (PT 17-9). Lucía Parra 8 (MM); Ana Luconi 8 (E). Regatas 27-Munic. Maipú B 17 (PT 11-9) Martina de San Roque 8 (R); María Montenegro 11 (MM). Gimnasia y Esgrima 24-UNCuyo A 26 (PT 10-14). Carolina Vidal 11 (GyE); Valentina Di Césare 12 (U). Munic. San Martín 12-Rodeo del Medio 39 (PT 6-19). Evelyn Ortega 6 (MSM); Tatiana Fernández 8, Shirley Lentini 8 (R). 5ta. fecha. M. San Martín (Palmira) 16-Atlético Argentino 10 (PT 7-5). Carolina Olmedo 6 (MSM); Valentina Alaniz 4 (AA).