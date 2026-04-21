Darío Franco transforma el presente de Gimnasia y Esgrima antes del clásico mendocino

La llegada de Darío Franco le ha devuelto la sonrisa al Parque, a un Gimnasia y Esgrima , q ue se atreve a soñar con algo más que ganar un partido. En tres presentaciones con el nuevo entrenador en el banco, e l Lobo sumó 7 de los 9 puntos en juego; 6 de ellos fundamentales ante rivales de peso como Vélez y Lanús .

River recurrió a la AFA para pedir una fuerte determinación con Héctor Paletta

Gimnasia y Esgrima golpeó en el momento justo y llega afilado al clásico

En el debut frente al Fortín, el conjunto mensana perdía 0 a 2, pero logró dar vuelta el resultado y se impuso 3 a 2 en la última jugada del partido. Luego, ante el Granate -campeón de la Recopa Sudamericana - consiguió un sólido 1 a 0 que incluso pudo haber sido más amplio. A eso se suma un valioso empate como visitante frente a Platense.

Resultados que le permiten a Gimnasia alejarse de la zona de de scenso en su primer año en Primera División y encarar con mayor confianza el presente inmediato, con el clásico mendocino a la vuelta de la esquina. Un duelo histórico, no solo por el crecimiento del Lobo, sino también por el gran momento de Independiente Rivadavia . Aunque eso, claro, es otra historia.

El equipo ha sumado en tres partidos la misma cantidad de puntos que en los once encuentros del ciclo de Ariel Broggi, lo que deja en evidencia la solidez y el cambio de actitud desde la llegada de Franco. Mismo plantel, mismo protagonista, pero con resultados claramente distintos.

El Lobo ha sumado 7 puntos de los 9 que han estado en juego en los últimos tres partidos.

Gimnasia y Esgrima con más determinación

Pero también hay que destacar, además, la determinación del grupo y el rendimiento de jugadores que no venían siendo titulares y hoy se ganaron su lugar. Un funcionamiento que no responde solo a lo táctico, sino también a la conducción del entrenador y a la respuesta del plantel.

Es un equipo que ataca y defiende con la misma intensidad, que encuentra momentos de buen juego y logra marcar diferencias. Hoy muestra mayor orden defensivo, más claridad en la circulación y una eficacia que antes le costaba sostener.

image El goleador del Lobo, Agustín Módica, volvió aparecer con determinación en los momentos claves. Ramiro Gómez

Con Franco recuperó la confianza

El triunfo ante Lanús le permite llegar al clásico con mayor optimismo frente a un Independiente Rivadavia de Alfredo Berti que lidera en la Liga Profesional y también en la Copa Libertadores. El mejor equipo del torneo en la actualidad.

En definitiva, un clásico que se presenta como histórico por el contexto y el presente de ambos. Que sea fútbol.