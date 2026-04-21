21 de abril de 2026 - 17:01

River recurrió a la AFA para pedir una fuerte determinación con Héctor Paletta

El Millonario solicitó formalmente que el colegiado no sea designado en el futuro para los encuentros de Liga Profesional o Copa Argentina.

River pidió no ver más a Héctor Paletta

River pidió no ver más a Héctor Paletta

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La derrota por 1 a 0 ante Boca dejó mucha tela para cortar en River. El penal no cobrado sobre el final del juego causó bronca en el Millonario, que acudió a la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- para realizar un pedido formal respecto del encargado del VAR, Héctor Paletta.

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River pidió que no designen más a Héctor Paletta en sus partidos:

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Específicamente, la solicitud del club de Núñez es que Paletta no lo dirija más de ahora en adelante. Esto no sólo incluye su tarea como VAR, también se extiende a su presencia como cuarto árbitro o de juez principal. Según trascendió, desde el ente rector del fútbol argentino habrían dado el visto bueno, y cumplirán con la requisitoria.

Lo llamativo es que el enojo de dirigentes y cuerpo técnico no es tan grande con Darío Herrera, el colegiado que tuvo a su cargo impartir justicia. En River entienden que pudo no haber visto la jugada polémica entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta, por lo que la mayor responsabilidad reside en la revisión de video, que no llamó al árbitro para que observe la acción.

Los antecedentes de Paletta que enojan a River:

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El descontento del Millonario ya se había mostrado durante la semana previa al duelo por la Liga Profesional, debido a varios antecedentes que no cayeron bien en los pasillos del club.

El más importante fue la declaración de Gabriel Paletta, exjugador de Boca y hermano de Héctor, que hace un tiempo había expresado que "Toda mi familia es hincha de Boca, y yo a veces lo iba a ver".

Por otra parte, el pedido contra el árbitro también incluyó dos antecedentes ocurridos en el Superclásico. El primero de ellos en noviembre del año pasado, donde el juez habría omitido una falta de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la acción previa al tanto de Exequiel Zeballos. En septiembre del 2024 y también desde el VAR, Paletta habría omitido expulsar a Marcos Rojo por una dura falta y un escupitajo.

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