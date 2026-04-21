21 de abril de 2026 - 11:32

Sin micros para barras: así funcionó el operativo en Gimnasia y Esgrima vs Lanús

El dispositivo incluyó vigilancia por cámaras en puntos estratégicos y presencia policial en las paradas para proteger a los choferes y vecinos de la Ciudad.

El Ministerio de Seguridad reforzó controles y monitoreo para garantizar el uso correcto del transporte público.

El Ministerio de Seguridad reforzó controles y monitoreo para garantizar el uso correcto del transporte público.

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Foto: Ramiro Gómez/Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El operativo de seguridad montado para el partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Lanús finalizó ayer sin incidentes. La decisión previa de no otorgar unidades de transporte exclusivas para las barras obligó a un despliegue especial en las calles. El objetivo central fue proteger el servicio público.

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El encuentro disputado en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie puso a prueba el esquema de coordinación entre el Estado y las empresas de transporte. Ante la decisión de Autam y las prestadoras de no disponer colectivos exclusivos para el traslado de las hinchadas, el Ministerio de Seguridad y Justicia reforzó los controles territoriales. El plan buscó evitar que los grupos de simpatizantes utilizaran las líneas regulares de forma indebida.

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Desde las salas de monitoreo centralizadas se realizó un seguimiento en tiempo real de las zonas críticas y los recorridos habituales de los usuarios. Esta tecnología permitió detectar cualquier anomalía en los puntos de abordaje de manera inmediata. La presencia policial fue constante tanto en las paradas de alta concurrencia como en el interior de los recorridos clave.

Controles estratégicos y prevención en el transporte público

La intervención estatal no se limitó únicamente a la custodia del recinto deportivo, sino que se extendió a todo el trayecto de las líneas de colectivos. El dispositivo apuntó a reducir situaciones de riesgo para los trabajadores del transporte y los pasajeros que no asistían al evento. Impedir el abordaje de personas fuera de las condiciones permitidas fue la prioridad para sostener la normalidad del servicio.

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Como resultado directo de estas medidas, la jornada transcurrió con total tranquilidad. No se registraron interferencias en las frecuencias del transporte público ni agresiones contra las unidades.

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