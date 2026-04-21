21 de abril de 2026 - 13:31

El hijo de una leyenda de Alemania se rompió el cuello en la Serie B de Italia y se perderá el Mundial 2026

El guardameta del Cesena chocó accidentalmente con un rival en la Serie B y confirmó que no volverá a jugar este año, perdiendo su chance de ir al Mundial 2026.

Jonathan Klinsmann sufre una fractura cervical y se pierde el resto de la temporada en Italia.

Jonathan Klinsmann sufre una fractura cervical y se pierde el resto de la temporada en Italia.

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Por Francisco Moreno

Jonathan Klinsmann, arquero del Cesena e hijo del histórico goleador alemán Jürgen Klinsmann, sufrió una grave fractura en la primera vértebra cervical durante un partido de la Serie B italiana. El incidente, ocurrido el último sábado frente al Palermo, lo deja fuera de las canchas por tiempo indefinido y cancela sus aspiraciones mundialistas.

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El episodio se produjo en tiempo de descuento, cuando el Cesena perdía 2-0 como visitante. Klinsmann salió a cortar un pase atrás y chocó de manera accidental con el delantero Filippo Ranocchia, cuya pierna impactó directamente en la cabeza del arquero. Tras quedar tendido en el campo, recibió atención médica prolongada y fue trasladado de urgencia al hospital de Palermo para realizarle estudios de complejidad.

Una zona crítica y el final de sus sueños mundialistas

Los exámenes confirmaron una fractura en la primera vértebra cervical, un área extremadamente delicada situada entre el cuello y la columna vertebral. Además, el jugador sufrió un corte profundo en la cabeza. El club emitió un comunicado informando que Klinsmann permaneció bajo observación y deberá someterse a nuevas consultas con neurocirujanos especialistas para determinar los pasos a seguir en su rehabilitación.

Esta lesión llega en el momento más inoportuno de su carrera profesional. El arquero de 29 años había sido titular indiscutido en los 35 partidos disputados por el Cesena en la actual temporada de la Serie B bajo la dirección de Ashley Cole. Su alto rendimiento lo había puesto en el radar de Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, quien lo incluyó en las listas recientes de convocados.

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Jonathan nació en Alemania pero eligió representar al país norteamericano, donde pasó la mayor parte de su vida. Con el Mundial 2026 en el horizonte, donde Estados Unidos será uno de los anfitriones, su presencia en el plantel era una posibilidad concreta. Sin embargo, el propio jugador utilizó sus redes sociales para confirmar que su temporada finalizó.

Recordemos que su padre, Jürgen Klinsmann, fue campeón mundial con Alemania en 1990, ganó la Eurocopa de 1996 y luego dirigió a las selecciones alemana y estadounidense, entre otros cargos.

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Jürgen Klinsmann, campeón mundial con Alemania en 1990.

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