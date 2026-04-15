Gimnasia y Esgrima cayó por penales ante Gimnasia y Tiro y se despidió de la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima empató sin goles frente a Gimnasia y Tiro de Salta en los 90 minutos del encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, disputado en Lomas de Zamora , en el estadio de Los Andes. En la definición por penales, el conjunto salteño se impuso por 4 a 3 y avanzó de ronda.

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El Lobo mendocino, que venía de igualar 1 a 1 ante Platense por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, presentó una formación alternativa, con una mezcla de titulares y suplentes. Sin embargo, en el complemento, el entrenador Darío Franco recurrió a varios habituales titulares tras un primer tiempo intrascendente.

El Lobo mendocino no pudo en la tanda de penales frente al Lobo salteño y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Durante la etapa inicial, Gimnasia controló el juego pero generó pocas situaciones claras. Las más peligrosas estuvieron en los pies de Andrada, uno de los conductores junto a O'Connor y Fernández, y en un remate del capitán Diego Mondino, quien, tras un rebote luego de un tiro libre, sacó un zurdazo que fue contenido de manera brillante por el arquero Joaquín Papaleo.

Por su parte, el conjunto salteño apenas inquietó con una llegada sin demasiado peligro al arco defendido por Petrucchi.

Encuentro muy parejo

El trámite fue parejo, con un Mensana que intentó ser protagonista, aunque sin la profundidad necesaria para romper el esquema defensivo de su rival, que se mostró replegado y apostó al contragolpe, principalmente a través de Rojas, quien en varias ocasiones quedó demasiado aislado.

En el segundo tiempo, Franco movió el banco en busca de mayor peso ofensivo con los ingresos de Cingolani, Ceballos y Módica. El equipo generó algunas oportunidades, pero volvió a carecer de claridad en los últimos metros.

image Copa Argentina 2026- Gimnasia de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta PrensaGyE

Gimnasia y Tiro creció en el control del balón y volvió a intentar con Rojas, aunque la defensa mendocina, con Muñoz y Mondino firmes, logró neutralizar esos intentos.

Papaleo, figura salteña

La chance más clara del final fue para Ferreyra, pero no logró conectar con precisión y su remate se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad y la definición desde el punto del penal se volvió inevitable. Allí, Gimnasia y Tiro fue más efectivo y tuvo en Joaquín Papaleo a su gran figura, sellando la eliminación del conjunto mendocino.

Las Formaciones de Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde, Fermín Antonini, Esteban Fernández, Tomás O'Connor, Brian Andrada, Ignacio Sabatini, Valentino Simoni. DT: Darío Franco

Gimnasia y Tiro de Salta: Joaquín Papaleo; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Walter Montoya, Matías Birge, Nicolás Rinaldi, Jonás Aguirre; Fabricio Rojas, Lautaro Gordillo. DT: Juan Manuel Azconzábal

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Eduardo Gallardón

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Gimnasia y Tiro de Salta