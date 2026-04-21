21 de abril de 2026 - 22:53

Independiente Rivadavia - Gimnasia y Esgrima: el clásico en el mejor momento del fútbol mendocino

La Lepra de Alfredo Berti domina el torneo Apertura y la Libertadores, mientras el Lobo llega en levantada con Darío Franco. Mendoza vivirá un clásico sin precedentes en la Liga Profesional: el domingo se enfrentarán en el estadio Bautista Gargantini por la fecha 16.

El duelo. La Lepra y el Lobo se verán las caras el domingo en un choque inédito en la Liga Profesional, un escenario que hasta hace poco parecía imposible. &nbsp; &nbsp;

El duelo. La Lepra y el Lobo se verán las caras el domingo en un choque inédito en la Liga Profesional, un escenario que hasta hace poco parecía imposible.

 

 

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Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El fútbol mendocino, con Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, atraviesa un momento histórico y memorable. Los protagonistas del máximo clásico de la provincia, el Lobo y la Lepra , hoy son animadores en el fútbol de AFA, en un presente deportivo sin precedentes. Algo soñado, tal vez, pero también impensado: dos clubes locales compitiendo de igual a igual frente a los históricos de la Primera División.

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Un camino que, sin dudas, fue allanado por Godoy Cruz, el máximo representante de Mendoza en el fútbol de AFA durante 17 años y que perdió la categoría en diciembre pasado. Un legado que, claramente, ha quedado en muy buenas manos.

Independiente, entre la cima local y la escena internacional

Los Azules se muestran firmes en la Liga Profesional, en la que transitan su tercera temporada, como el mejor equipo del torneo: líderes del campeonato y protagonistas también en la Copa Libertadores, donde dieron un batacazo en el Maracaná al imponerse frente a un gigante de Brasil como Fluminense.

Nada de lo que vive hoy la Lepra es producto de la casualidad ni de un simple buen momento, como bien sostiene su entrenador, Alfredo Berti. Se trata de un equipo sólido, con una idea clara de juego, de sus objetivos y de su ambición. Un presente óptimo que lo posiciona como el conjunto más respetado del campeonato, y con argumentos de sobra.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
La Lepra golea al Bicho en el Parque y no solo está dando una muestra de jerarquía y superioridad sino que se está metiendo en play offs.

La Lepra golea al Bicho en el Parque y no solo está dando una muestra de jerarquía y superioridad sino que se está metiendo en play offs.

Berti y el valor de sostener el proceso

Vienen de igualar sin goles frente a Banfield, en un partido donde Independiente fue superior pero no logró traducirlo en el marcador. También se sintió el desgaste por la seguidilla de encuentros entre la Liga y la Libertadores. “Fue un partido duro y parejo. Tuvimos muchas chances, sobre todo en el segundo tiempo, para abrir el marcador. Ellos también llegaron un par de veces como para lastimarnos. Como digo siempre, hay que intentar ganar los partidos, y cuando no se puede, es importante no perder. Es un punto que nos viene bien”, analizó el entrenador.

En cuanto al clásico mendocino del próximo domingo frente al Lobo, Berti mantuvo su línea habitual: “Vamos a prepararnos como lo hacemos todas las semanas. Más allá de que es un clásico, lo tomamos con la misma seriedad con la que venimos trabajando”, expresó.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Gimnasia y la reacción con Franco

Enfrente estará su vecino y archirrival del Parque, Gimnasia y Esgrima. El Lobo regresó a la máxima categoría después de 42 años y rápidamente entendió de qué se trata competir en Primera División. Lo sufre, sí, pero sobre todo lo enfrenta, lo pelea y lo desafía con la intención de permanecer.

Con la llegada de Darío Franco -de perfil bielsista, al igual que Berti, y excompañero suyo en el Newell’s - el equipo ha recuperado autoestima, goles y resultados. No es poco de cara a su visita al estadio Gargantini el próximo domingo.

Darío Franco
El entrenador del Lobo vivió el partido con mucha intensidad y euforia. Tras el triunfo elogió a sus dirigidos por la actitud para dar vuelta el resultado frente al puntero del campeonato: Vélez.

El entrenador del Lobo vivió el partido con mucha intensidad y euforia. Tras el triunfo elogió a sus dirigidos por la actitud para dar vuelta el resultado frente al puntero del campeonato: Vélez.

El impacto inmediato tras la llegada del entrenador

Franco se mostró más que conforme con el triunfazo ante Lanús, que lo deja bien posicionado de cara al clásico: “Fuimos justos vencedores. En el segundo tiempo tuvimos situaciones como para cerrar el partido con mayor tranquilidad. Fue un encuentro muy bueno de principio a fin. Enfrentamos a un rival que te exige estar siempre atento, incluso cuando no tiene la pelota. Generamos buenas elaboraciones que por momentos no terminaron bien, pero eso también es positivo. La jugada del gol, por ejemplo, nace de una buena secuencia de pases y termina con una gran definición de Agustín”, destacó el DT.

Sobre el duelo frente a Independiente, el entrenador del Lobo también se refirió a su colega: “Berti es un grandísimo entrenador, que ya hizo historia en Mendoza. Seguramente lo saludaré, pero después seremos rivales. El clásico, de alguna manera, ya empezó a jugarse y nosotros ya estamos enfocados en prepararlo”, afirmó Franco.

Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional
Gimnasia y Esgrima vs Vélez, por la Liga Profesional

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Un clásico de realidades distintas, pero enorme presente

Los dos grandes del fútbol mendocino se encontrarán en un clásico histórico, con presentes distintos pero igualmente valiosos: Independiente, dominador y protagonista; Gimnasia, competitivo y resiliente, decidido a sostener su lugar y demostrar que puede aspirar a más.

Una función única en el fútbol mendocino

Una función única. Especial. Sin antecedentes recientes. El superclásico mendocino se roba todas las miradas y refleja el gran momento que atraviesan la Lepra y el Lobo, elevando al fútbol local a su mejor expresión.

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