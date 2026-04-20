Condenaron a un exvicepresidente de la Lepra a 9 años de cárcel: secuestraba y pedía USD 500 mil y cocaína

El Tribunal Oral Federal Nº 1 condenó a una banda vestida con ropa de la Policía Federal y liderada por Leonardo “Leo” López, exvicepresidente de Independiente Rivadavia que, en 2024, secuestró en Lavalle a un presunto narco de nacionalidad boliviana, exigiendo el pago de 500 mil dólares y la entrega de droga, por lo que los parientes de la víctima habrían entregado 27 kilos de cocaína y $6 millones.

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En su calidad de autor e ideólogo, López fue condenado a 9 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado por violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, en tanto que Gabriel Gastón Xavier Obredor Rojas, Carlos Guillermo Carrizo Remzi y Cristian Damián Jofré Montenegro fueron condenados a una pena de 5 años de prisión como partícipes secundarios del mismo delito. Además, a Edgardo Javier Corvalán Fernández se le impuso la pena de 5 años y 6 meses porque se consideró la tenencia de un arma.

El jueves pasado, los jueces María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Alejandro Waldo Piña fijaron las penas siguiendo lo solicitado durante el debate por la Fiscalía Federal Nº 2, acordando también para López la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el término de 12 años, mientras que para los restantes condenados la pena de inhabilitación fue de 8 años.

La pena para el ideólogo del secuestro fue fijada con el beneficio de prisión domiciliaria, ya que padece varias enfermedades, entre ellas mal de Parkinson, según explicaron desde la defensa.

“Leo” López es una figura conocida del ámbito futbolístico mendocino: en 2016, siendo vicepresidente de Independiente Rivadavia, llegó a estar temporalmente a cargo del club, luego de que renunciara Dardo Agost, en ese entonces presidente de “La Lepra”.

Había tenido sus “15 minutos de fama” a nivel nacional en diciembre de 2015 cuando, siendo secretario de la B Nacional en AFA, su imagen salió en todos los portales al realizar una grave acusación. Luego de que se hiciera la votación para presidente de la AFA, apoyando a Marcelo Tinelli, dijo que le habían ofrecido 500.000 pesos si votaba por Luis Segura.

López llegó a la dirigencia de la Lepra desde una facción de la hinchada: los Caudillos del Parque. En su página de X se presentaba como “ex vice de Independiente Rivadavia. Amigo de mis amigos. Caudillo desde la cuna”.

Durante el juicio, el exdirigente leproso declaró que entabló relación con la víctima, describió el móvil económico que motivó su accionar y precisó que la planificación integral del suceso fue concebida por él, limitándose la intervención de sus compañeros a colaboraciones de carácter secundario o accesorio.

Un rescate en dólares y droga

Según la acusación, Leonardo Néstor López, Edgardo Javier Corvalán Fernández, Gabriel Gastón Xavier Obredor Rojas, Carlos Guillermo Carrizo Remzi y Cristian Damián Jofré Montenegro, junto a otras personas no identificadas, planificaron y ejecutaron el 14 de febrero de 2024 la sustracción, el ocultamiento y la retención del ciudadano boliviano César Samuel Torrez, también identificado como Nalver Nieves López.

El secuestro se realizó con la finalidad de obtener el pago de un rescate de 500 mil dólares y mercadería que luego, con el avance de la investigación, se constató que se trataba de cocaína.

Al presente se desconoce el paradero de la víctima, pero se cree que habría sido liberada a fines de febrero. Pero en febrero de 2024 la policía se contactó con el pariente de la víctima, quien dijo que Ariel Nieves, hermano del secuestrado, habría ido a ver a un sujeto a la ruta 20, en Rodeo del Medio, entregándole un maletín que contendría 27 kilogramos de cocaína.

También los uniformados informaron que ese pariente de Torrez dijo tener en su poder $15 millones, pero solo le secuestraron $9 millones; el resto se los habría entregado a los secuestradores.

Videos y motosierra

Torrez se encontraba en su casa, ubicada en calle Villegas al 600 de la Villa Tulumaya, Lavalle, cuando fue abordado por López, Corvalán, Obredor, Carrizo y Jofré, quienes estaban armados y vestidos con ropa policial con las insignias de la PFA en color amarillo en chalecos y gorras.

En la casa también se encontraba la pareja de Torrez, los hijos de la mujer y una persona que estaba haciendo trabajos de albañilería.

En ese momento, los captores le dijeron a la mujer que venían a secuestrar a su cónyuge, le robaron el teléfono y le dejaron otro para luego escapar, llevándose a la víctima en una Renault Kangoo, color gris, con vidrios polarizados.

Desde Lavalle fueron a una casa de la calle Mathus Hoyos 5000 de Guaymallén, donde residía Carrizo. Ese lugar habría sido uno de los puntos desde donde los captores habrían llevado a cabo las comunicaciones extorsivas, retuvieron a la víctima y enviaron videos a su pareja.

En uno de ellos, se veía a la víctima sentada junto a uno de los captores vestido con ropa policial con las insignias de la PFA, y se la escucha decir: “familia, quiero que consigas 500 mil dólares porque hablé con un oficial de alto rango y de eso depende mi libertad, tengo que resolver mi destino acá y los 500 mil dólares consíganlo hoy día por favor".

Además, los captores le enviaban a la esposa imágenes y videos de una motosierra de color naranja, dando a entender de forma amenazante que, si no cumplían con el rescate, iban a atentar contra la vida de López.

A López lo detuvieron el 29 de febrero de 2024 conduciendo la Kangoo, cuando circulaba por Paso de los Andes antes de llegar a Avellaneda, en la Ciudad, aproximadamente a la hora 22.20. Luego, al llevarse a cabo el registro del domicilio situado en el barrio Granjas Lomas de Chacras, en Luján, se logró el secuestro, entre otros elementos, de una motosierra color naranja de similares características a la que se visualiza en uno de los videos enviados.