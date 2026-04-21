Golf Club Andino: Triunfos de Olivares, Giuffrida, Reta y Labayru en el certamen "Entre Dos"

GOLF CLUB ANDINO. Se disputó el certamen de "Entre Dos" con muy buenos scores. Conocé todos los resultados y ganadores.

GOLF CLUB ANDINO. Beatriz Giuffrida fue la ganadora den Damas y presentó una tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par)..

Más de un centenar de jugadores se dieron cita en las bellas instalaciones del Golf Club Andino, donde se disputó el “Torneo Entre Dos”, competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play, con el lucimiento de los ganadores, en sus respectivas categorías.

Tal fue el caso de Juan Pablo Olivares, quien se impuso entre los caballeros de primera, luego de completar su recorrido con un neto de 64 golpes (6 bajo par), obteniendo, además, el score más bajo del torneo; mientras que el segundo puesto correspondió a Enrique Queirolo, con un neto de 73 impactos.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 01.58.23 GOLF CLUB ANDINO. Roberto Reta fue el dueño de la principal posición entre los caballeros de segunda categoría. Gentileza: Golf Club Andino. Entre las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora fue Beatriz Giuffrida, quien presentó una tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par), luego de su ronda, siendo secundada por Gladys Vidal quien concluyó su ronda con un neto de 71 golpes.

Roberto Reta fue el dueño de la principal posición entre los caballeros de segunda categoría, y lo logró tras presentar una excelente tarjeta con 66 golpes netos (4 bajo par), mientras que el segundo puesto fue ocupado por Gabriel Reboredo, que concluyó su jornada con un neto de 69 golpes (1 bajo par).

WhatsApp Image 2026-04-20 at 01.59.00 GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el triunfo correspondió a Martín Labayru. Gentileza: Golf Club Andino.

Finalmente entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el triunfo correspondió a Martín Labayru, quien completo su recorrido con un neto de 71 golpes; mientras que el segundo puesto correspondió a Diego Arenas, con un neto de 73 golpes. Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo "Entre Dos" Primera Caballeros: 1) Juan Pablo Olivares, 64; 2) Enrique Queirolo, 73. Categoría Damas: 1) Beatriz Giuffrida, 68; 2) Gladys Vidal, 71. Segunda Caballeros: 1) Roberto Reta, 66; 2) Gabriel Reboredo, 69. Caballeros Senior: 1) Martín Labayru, 71; 2) Diego Arenas, 73.