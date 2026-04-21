21 de abril de 2026 - 18:41

Golf Club Andino: Triunfos de Olivares, Giuffrida, Reta y Labayru en el certamen "Entre Dos"

GOLF CLUB ANDINO. Se disputó el certamen de "Entre Dos" con muy buenos scores. Conocé todos los resultados y ganadores.

GOLF CLUB ANDINO. Beatriz Giuffrida fue la ganadora den Damas y presentó una tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par)..&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Beatriz Giuffrida fue la ganadora den Damas y presentó una tarjeta de 68 golpes netos (2 bajo par).. 

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Gentileza: GOLF CLUB ANDINO.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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GOLF CLUB ANDINO. Entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el triunfo correspondió a Martín Labayru.

Finalmente entre los caballeros de la categoría senior (jugadores mayores de 55 años de edad), el triunfo correspondió a Martín Labayru, quien completo su recorrido con un neto de 71 golpes; mientras que el segundo puesto correspondió a Diego Arenas, con un neto de 73 golpes.

Golf Club Andino: todos los resultados del Torneo "Entre Dos"

Primera Caballeros: 1) Juan Pablo Olivares, 64; 2) Enrique Queirolo, 73.

Categoría Damas: 1) Beatriz Giuffrida, 68; 2) Gladys Vidal, 71.

Segunda Caballeros: 1) Roberto Reta, 66; 2) Gabriel Reboredo, 69.

Caballeros Senior: 1) Martín Labayru, 71; 2) Diego Arenas, 73.

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