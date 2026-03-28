28 de marzo de 2026 - 19:20

Golf Club Andino: excelentes scores en el Torneo Abierto del parque General San Martín

GOLF CLUB ANDINO. Cantaron victoria Enrique Queirolo, Gabriela Uano, Pablo Corvalán y Juan Bisceglia.

GOLF CLUB ANDINO. Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.

GOLF CLUB ANDINO. Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Enrique Queirolo
GOLF CLUB ANDINO. Enrique Queirolo, luego de completar su recorrido con un neto de 66 golpes (4 bajo par).&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Enrique Queirolo, luego de completar su recorrido con un neto de 66 golpes (4 bajo par).

Entre las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora fue Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.

Todos los resultados del Torneo Abierto del Golf Club Andino

Categoría damas: 1) Gabriela Uano, 70; 2) Patricia Canela, 71.

Primera caballeros: 1) Enrique Queirolo, 66; 2) David Currenti, 74.

Segunda caballeros: 1) Pablo Corvalán, 70; 2) Rafael Dangelo, 71.

Caballeros senior: 1) Juan Bisceglia, 73; 2) Guillermo Gotelli, 76.

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