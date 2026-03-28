Golf Club Andino: excelentes scores en el Torneo Abierto del parque General San Martín

Muy buen nivel de juego y excelentes scores se registraron durante el Torneo Abierto, que organizó el Golf Club Andino, competencia que se disputó en la excelente cancha de la entidad del parque General San Martín, programado a 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.
En primera categoría de caballeros, el triunfo quedó en manos de Enrique Queirolo, luego de completar su recorrido con un neto de 66 golpes (4 bajo par), siendo escoltado por David Currenti, quien utilizó 74 golpes netos para su ronda.
Entre las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora fue Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.
En caballeros de segunda categoría, el principal puesto fue obtenido por Pablo Corvalán, luego de completar sus recorridos con un neto de 70 golpes, siendo escoltado por Rafael Dangelo, quien totalizó 71 golpes netos en su jornada.
Finalmente entre los caballeros nucleados en categoría senior, para jugadores mayores de 55 años de edad, el título fue para Juan Bisceglia, que totalizó 73 golpes para su ronda, mientras que Guillermo Gotelli ocupó el segundo puesto con un neto de 76 golpes.
Todos los resultados del Torneo Abierto del Golf Club Andino
Categoría damas: 1) Gabriela Uano, 70; 2) Patricia Canela, 71.
Primera caballeros: 1) Enrique Queirolo, 66; 2) David Currenti, 74.
Segunda caballeros: 1) Pablo Corvalán, 70; 2) Rafael Dangelo, 71.
Caballeros senior: 1) Juan Bisceglia, 73; 2) Guillermo Gotelli, 76.