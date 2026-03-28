Golf Club Andino: excelentes scores en el Torneo Abierto del parque General San Martín

GOLF CLUB ANDINO. Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.

En primera categoría de caballeros, el triunfo quedó en manos de Enrique Queirolo, luego de completar su recorrido con un neto de 66 golpes (4 bajo par), siendo escoltado por David Currenti, quien utilizó 74 golpes netos para su ronda.

Enrique Queirolo GOLF CLUB ANDINO. Enrique Queirolo, luego de completar su recorrido con un neto de 66 golpes (4 bajo par). GENTILEZA. Entre las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora fue Gabriela Uano, que presentó una tarjeta de 70 golpes netos; mientras que el segundo puesto correspondió a Patricia Canela, con un neto de 71 golpes.

En caballeros de segunda categoría, el principal puesto fue obtenido por Pablo Corvalán, luego de completar sus recorridos con un neto de 70 golpes, siendo escoltado por Rafael Dangelo, quien totalizó 71 golpes netos en su jornada.

Finalmente entre los caballeros nucleados en categoría senior, para jugadores mayores de 55 años de edad, el título fue para Juan Bisceglia, que totalizó 73 golpes para su ronda, mientras que Guillermo Gotelli ocupó el segundo puesto con un neto de 76 golpes.