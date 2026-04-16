16 de abril de 2026 - 17:52

Golf Club Andino: brindis de González y Gill Di Paola en el Torneo Abierto Bodegas Budeguer

GOLF CLUB ANDINO. En el Abierto “Bodegas Budeguer”, también festejaron Roberto Reta y Armando Ovando.

GOLF CLUB ANDINO. Darío Zaitone, Jerónimo Gil Di Paola, Roberto Reta y Mario Vautier.

GOLF CLUB ANDINO. Darío Zaitone, Jerónimo Gil Di Paola, Roberto Reta y Mario Vautier.

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Gentileza: GOLF CLUB ANDINO.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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Muy buen nivel de juego se registró, en todas las categorías participantes, especialmente por la presentación de la cancha, que contó con un diseño de bastantes dificultades, lo cual exigió al máximo a los jugadores para superar los obstáculos señalados.

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GOLF CLUB ANDINO. Jer&oacute;nimo Gil Di Paola brill&oacute; en primera categor&iacute;a de caballeros con sus 67 golpes netos (3 bajo par),&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. Jerónimo Gil Di Paola brilló en primera categoría de caballeros con sus 67 golpes netos (3 bajo par),

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GOLF CLUB ANDINO. Fabi&aacute;n D&iacute;az, Rodolfo S&aacute;nchez, Pablo Corbal&aacute;n y Carlos Riveros.

GOLF CLUB ANDINO. Fabián Díaz, Rodolfo Sánchez, Pablo Corbalán y Carlos Riveros.

En segunda categoría de caballeros, Roberto Reta, con un neto de 70 golpes fue el ganador; mientras que el segundo puesto correspondió a Sergio Sánchez, que finalizó su recorrido con un neto de 72 golpes.

Finalmente en la categoría de caballeros senior (mayores de 55 años de edad), se impuso Armando Ovando, quien realizó una jornada de 68 golpes netos (2 bajo par), secundado por Fernando Ramazzi, quien totalizó 73 golpes netos.

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GOLF CLUB ANDINO. En damas, la ganadora result&oacute; Silvina Gonz&aacute;lez, quien utiliz&oacute; 71 golpes netos para su recorrido, siendo es escoltada por Cristina Ca&ntilde;ada.&nbsp;

GOLF CLUB ANDINO. En damas, la ganadora resultó Silvina González, quien utilizó 71 golpes netos para su recorrido, siendo es escoltada por Cristina Cañada.

A la finalización de la actividad deportiva, la empresa auspiciante ofreció una degustación de su excelente producto “4000”.

Golf Club Andino: Resultados del Torneo Abierto Bodegas Budeguer

Categoría damas: 1) Silvina González, 71; 2) Cristina Cañada, 72.

Primera caballeros: 1) Jerónimo Gil Di Paola, 67; 2) Carlos Riveros, 71.

Segunda caballeros: 1) Roberto Reta, 70; 2) Sergio Sánchez, 72.

Caballeros senior: 1) Armando Ovando, 68; 2) Fernando Ramazzi, 73.

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