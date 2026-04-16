Golf Club Andino: brindis de González y Gill Di Paola en el Torneo Abierto Bodegas Budeguer

Una jornada a pleno se desarrolló en la excelente cancha del Golf Club Andino , donde se disputó el Torneo el Torneo Abierto “Bodegas Budeguer” , competencia programada en la distancia de 18 hoyos, bajo la modalidad de medal play.

La hazaña de Independiente Rivadavia: todos los triunfos de clubes argentinos en el mítico estadio Maracaná

El tour internacional de skaters que dejó su huella en Buenos Aires

Muy buen nivel de juego se registró, en todas las categorías participantes, especialmente por la presentación de la cancha, que contó con un diseño de bastantes dificultades, lo cual exigió al máximo a los jugadores para superar los obstáculos señalados.

GOLF CLUB ANDINO. Jerónimo Gil Di Paola brilló en primera categoría de caballeros con sus 67 golpes netos (3 bajo par),

Lo expuesto quedó reflejado en el score logrado por Jerónimo Gil Di Paola, dentro de la primera categoría de caballeros, donde con sus 67 golpes netos (3 bajo par), no sólo se quedó con el primer puesto, sino que logró el score más bajo del torneo; mientras que el segundo puesto quedó en manos de Carlos Riveros , con una tarjeta de 71 golpes.

Por el lado de las damas, que compitieron en categoría única, la ganadora resultó Silvina González, quien utilizó 71 golpes netos para su recorrido, siendo es escoltada por Cristina Cañada , que finalizó su ronda con un neto de 72 golpes.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 14.54.54 GOLF CLUB ANDINO. Fabián Díaz, Rodolfo Sánchez, Pablo Corbalán y Carlos Riveros.

En segunda categoría de caballeros, Roberto Reta, con un neto de 70 golpes fue el ganador; mientras que el segundo puesto correspondió a Sergio Sánchez, que finalizó su recorrido con un neto de 72 golpes.

Finalmente en la categoría de caballeros senior (mayores de 55 años de edad), se impuso Armando Ovando, quien realizó una jornada de 68 golpes netos (2 bajo par), secundado por Fernando Ramazzi, quien totalizó 73 golpes netos.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 14.54.53 (1) GOLF CLUB ANDINO. En damas, la ganadora resultó Silvina González, quien utilizó 71 golpes netos para su recorrido, siendo es escoltada por Cristina Cañada. Gentileza: Golf Club Andino.

A la finalización de la actividad deportiva, la empresa auspiciante ofreció una degustación de su excelente producto “4000”.

Golf Club Andino: Resultados del Torneo Abierto Bodegas Budeguer

Categoría damas: 1) Silvina González, 71; 2) Cristina Cañada, 72.

Primera caballeros: 1) Jerónimo Gil Di Paola, 67; 2) Carlos Riveros, 71.

Segunda caballeros: 1) Roberto Reta, 70; 2) Sergio Sánchez, 72.

Caballeros senior: 1) Armando Ovando, 68; 2) Fernando Ramazzi, 73.