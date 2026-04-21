21 de abril de 2026 - 20:18

Mendoza amanece "modo invierno": cómo estará el tiempo este miércoles y de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 8°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza,

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza,

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se espera en Mendoza un cielo parcialmente cubierto este miércoles, además de un pequeño saltó de la temperatura tras varios días frescos. Aun así, la máxima se mantendrá cerca de los 20°C, mientras que el día iniciará con una mínima de 8°C. A continuación, el detalle del tiempo.

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Cómo estará el tiempo los próximos días

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 8°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera también se anticipa cielo parcialmente nublado.

El jueves 23 de abril se espera poca nubosidad con otro leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 24°C y la mínima de 11°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se mantendrá algo nublado.

Para el viernes, por su parte, seguirá la temperatura de la misma manera, sin cambios.

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